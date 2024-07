Résultat des législatives 2024 à Seyssinet-Pariset : les premiers chiffres du 2e tour

L'un des critères décisifs de ce scrutin législatif 2024 est indiscutablement le taux de participation. Les résidents de Seyssinet-Pariset ont participé au premier tour des élections législatives 2024 à hauteur de 71,49%. Il y a deux ans, à l'occasion du premier tour de la dernière élection présidentielle, sur les 8 324 inscrits sur les listes électorales au sein de la ville, 78,82% étaient allés voter. Le taux de participation était de 74,74% au deuxième tour, ce qui représentait 6 222 personnes. Pour mémoire, le pourcentage de participation aux législatives 2022 se chiffrait à 52,74% au premier tour. Au second tour, 48,19% des votants ont exercé leur droit de vote. La crise de confiance dans les partis politiques serait notamment susceptible de pousser les habitants de Seyssinet-Pariset à s'intéresser plus fortement à l'élection.

17:29 - Seyssinet-Pariset : enjeux locaux et perspectives électorales

En pleine campagne électorale législative, Seyssinet-Pariset est perçue comme une commune dynamique et animée. Avec ses 11 753 habitants, cette ville se présente comme un symbole d'ouverture. La variété socio-économique se reflète dans ses 984 entreprises, dont l'activité est soutenue par un tissu familial de 7 101 foyers fiscaux. Le pourcentage de ménages possédant au moins une voiture (80,7%) souligne l'importance des questions de mobilité et d'aménagement routier dans les interrogations des citoyens. Avec 743 résidents étrangers et un pourcentage de personnes immigrées de 10,80%, Seyssinet-Pariset se classe comme un exemple de pluriculturalisme. Dans cette mosaïque sociale, près de 47,16% des ménages sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 541,78 euros pourrait devenir un frein à plus de prospérité. En conclusion, Seyssinet-Pariset incarne les enjeux et les objectifs de la France contemporaine.