Résultat des législatives 2024 à Saint-Égrève : les premiers chiffres du 2e tour

Le niveau de participation est à n'en pas douter l'un des facteurs cruciaux des élections législatives. La participation au 1er tour des législatives 2024 à Saint-Égrève était de 73,84%. Pour rappel, le pourcentage de participation aux élections législatives 2022 se chiffrait à 53,27% au premier tour. Au second tour, 51,43% des électeurs ont exercé leur droit de vote. Il y a deux ans, à l'occasion du premier tour de la dernière présidentielle, le taux de participation s'était hissé à 79,38% dans la ville. Le taux de participation était de 75,5% au second tour, c'est-à-dire 8 938 personnes.

17:29 - Démographie et politique à Saint-Égrève, un lien étroit

Dans la commune de Saint-Égrève, divers facteurs démographiques et socio-économiques risquent d'impacter les résultats des élections législatives. Les jeunes et les personnes sans emploi sont des groupes démographiques essentiels dans la ville, avec près de 33% de la population ayant 29 ans et moins, et un taux de chômage de 8,66%. Le pourcentage élevé de cadres et de professions intellectuelles supérieures, atteignant 26,22%, révèle une population soucieuse de la compétitivité économique de sa région. Le nombre d'allocataires de la CAF (20,00%) met en lumière des besoins d'accompagnement familial, et le pourcentage de salariés en CDD (9,36%) indique des enjeux de sécurité de l'emploi. Les chiffres sur l'éducation, tel que le taux de titulaires de diplômes supérieurs (41,8%), suggèrent un niveau élevé d'instruction à Saint-Égrève, soulignant ainsi l'importance des initiatives visant à promouvoir l'accès à l'éducation.