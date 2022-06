Résultat de la législative à Fontaine-le-Bourg : 2e tour en direct

19/06/22 18:43

Les résultats du 2e tour des élections législatives 2022 de Fontaine-le-Bourg sont dévoilés aujourd'hui. Découvrez qui est le député de Fontaine-le-Bourg. En direct 18:43 - La nuance Mélenchon était arrivée sur la 3e marche à Fontaine-le-Bourg il y a sept jours La réserve de voix du côté de la gauche avant ces législatives à Fontaine-le-Bourg pouvait être évaluée à 25,23%. Un chiffre correspondant à l'addition des scores de Jean-Luc Mélenchon, Yannick Jadot, Fabien Roussel et Anne Hidalgo lors de la présidentielle. Les électeurs de Fontaine-le-Bourg ont pourtant apporté 27,2% de leurs votes à la coalition emmenée par Jean-Luc Mélenchon avec ses alliés il y a une semaine, pour la manche initiale des législatives. La Nupes avait ainsi terminé sur le podium. 15:30 - Vers une victoire pour la candidature Rassemblement National à Fontaine-le-Bourg ? Selon une étude Ifop-Fiducial pour LCI publiée le mercredi 15 juin, le camp de la majorité présidentielle devrait obtenir entre 265 et 300 sièges au terme des législatives. Le camp mené par la France Insoumise pourrait accaparer entre 180 et 210 députés. Il faut bien sûr prendre en compte les habitudes locales, comme à Fontaine-le-Bourg. Le 12 juin dernier à l'occasion du 1er round des législatives, les électeurs de Fontaine-le-Bourg ont plébiscité la candidature Rassemblement National à qui ils ont accordé 28,46% des suffrages. Les candidats Ensemble ! (Majorité présidentielle) et Nouvelle union populaire écologique et sociale la suivent avec 27,52% et 27,2% des votes. 13:30 - Un record d'abstention peut-il impacter les résultats des législatives 2022 à Fontaine-le-Bourg ? Pour comprendre davantage le vote des habitants de cette commune, il est indispensable d'observer les résultats des élections antérieures. En 2017, durant les législatives, 1234 électeurs de Fontaine-le-Bourg s'étaient rendus dans l'isoloir au premier tour (soit 50,24%). Le taux de participation était de 43,19% au second round. Avec une abstention qui ne cesse de grimper lors des élections législatives, le rendez-vous électoral de juin 2022 va-t-il établir un nouveau record ? Les chiffres nationaux de 2017 parlent d'eux-mêmes, le pourcentage de participation aux élections législatives s'élevait à 42,64% au second round, c'était bien plus qu'au premier tour. 10:30 - C'est parti pour le 2e tour à Fontaine-le-Bourg ! Les habitants ont jusqu'à 18 heures pour se prononcer Si jamais vous doutez encore des impétrants finalistes de cette seconde manche dans la circonscription de Fontaine-le-Bourg, ne paniquez pas. L'unique bureau de vote ferme à 18 heures pour ces législatives 2022 dans la cité.

Résultats des législatives 2022 à Fontaine-le-Bourg - 2e tour

Le second tour des élections législatives à Fontaine-le-Bourg aura lieu ce dimanche 19 juin, comme dans toute la France. Le résultat des législatives 2022 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.

Candidats dans la 10ème circonscription de la Seine-Maritime

Tête de liste Liste Xavier Batut Ensemble ! (Majorité présidentielle) Anaïs Thomas Rassemblement National

Résultats des législatives 2022 à Fontaine-le-Bourg - 1er tour

Carte des votes du premier tour à Fontaine-le-Bourg

Résultat législatives 2022 du 1er tour dans la 10ème circonscription de la Seine-Maritime

Tête de liste Liste % voix circonscription % voix Fontaine-le-Bourg Xavier Batut (Ballotage) Ensemble ! (Majorité présidentielle) 30,58% 27,52% Anaïs Thomas (Ballotage) Rassemblement National 29,42% 28,46% Véronique Bérégovoy Nouvelle union populaire écologique et sociale 21,01% 27,20% Pascale Kéradec-Dujardin Divers droite 7,14% 5,03% Nicolas Dumas Reconquête ! 3,56% 4,56% Jérôme Huvey Divers 2,72% 2,04% Marine Lercier Ecologistes 2,20% 2,67% Nicolas Crambes Divers extrême gauche 1,85% 1,26% Véronique Baudet Droite souverainiste 1,51% 1,26% Participation au scrutin Circonscription Fontaine-le-Bourg Taux de participation 51,91% 50,08% Taux d'abstention 48,09% 49,92% Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 2,11% 0,46% Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,55% 1,54% Nombre de votants 57 261 649

Le ministère de l'Intérieur a officialisé le résultat du premier round de l' élection législative 2022 à Fontaine-le-Bourg. Dans la 10ème circonscription de la Seine-Maritime, les 1296 habitants de Fontaine-le-Bourg ont jeté leur dévolu sur la représentante Rassemblement National. Anaïs Thomas a engrangé 28% des voix. Xavier Batut (Ensemble ! (Majorité présidentielle)) et Véronique Bérégovoy (Nouvelle union populaire écologique et sociale) reçoivent 28% et 27% des voix. Ces chiffres ne traduisent toutefois pas la totalité des votes au niveau de la 10ème circonscription de la Seine-Maritime : 229 autres communes participent aussi au résultat de la législative dans cette circonscription législative. Le niveau de la participation parmi les électeurs habilités à se rendre aux bureaux de vote au sein de la commune à l'échelle de la 10ème circonscription de la Seine-Maritime s'établit à 50% (647 non-votants).

Législatives 2022 à Fontaine-le-Bourg : les enjeux

Comme partout en France, les 1 802 électeurs de Fontaine-le-Bourg (76) seront invités à contribuer à l'élection des membres de l'hémicycle les 12 et 19 juin 2022. Lors de la présidentielle de 2022, c'est Marine Le Pen qui avait amassé 30,7% des voix au premier tour à Fontaine-le-Bourg, devant Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon. Le fondateur du parti La République En Marche et l'ancien président du Parti de gauche avaient obtenu 27,3% et 15,4% des suffrages. Au contraire du premier tour, Emmanuel Macron avait remporté le deuxième tour avec 50,2% des voix. Marine Le Pen avait rassemblé 49,8% des suffrages. En première place du premier tour de l'élection présidentielle dans cette ville, Marine Le Pen et le Rassemblement national seront-ils en mesure de s'emparer d'un siège de député dans cette circonscription ?