Résultat de la législative à Fos-sur-Mer : en direct

Les deux forces principales du scrutin ont vu leur écart se rabougrir dans les enquêtes d'opinion jusqu'à atteindre un petit point avant l'interdiction de publier toute nouvelle enquête, avec un Rassemblement national troisième, proche des 20%. Ces indicateurs des ultimes semaines auront probablement une résonnance sur le résultat des législatives à Fos-sur-Mer au 1er tour. Mais impossible d'ignorer les spécificités locales. Le résultat de l'élection présidentielle 2022 au premier tour, à Fos-sur-Mer cette fois, avait tourné à l'avantage de Marine Le Pen avec 40,2% des suffrages. Derrière, se trouvait Jean-Luc Mélenchon à 20,87%, puis Emmanuel Macron à 15,08% et Éric Zemmour à 9,04%. Emmanuel Macron arrivait à en revanche près de 28% des suffrages au niveau national, contre 23,15% pour la candidate du FN et 21,95% pour Jean-Luc Mélenchon.

14:30 - Autant que les résultats, les chiffres de la participation aux législatives sont attendus à Fos-sur-Mer

Ce dimanche 12 juin, lors du premier tour des législatives à Fos-sur-Mer, qu'en sera-t-il de l'abstention ? La crainte d'un retour de l'épidémie de coronavirus serait susceptible de détourner l'attention des habitants de Fos-sur-Mer (13270) de leur devoir civique. Au second tour de la dernière présidentielle, le pourcentage de participation s'était élevé à 70,91% au sein de la ville. La participation était de 71,54% au premier tour, ce qui représentait 9 282 personnes. En comparaison, à l'échelle de l'Hexagone, l'abstention à la présidentielle 2022 s'élevait à 26,31% au premier tour et 28,01% au second tour, c'était presque un record.