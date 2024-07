Résultat des législatives 2024 à Port-de-Bouc : les premiers chiffres du 2e tour

17:29 - Port-de-Bouc : quand les données démographiques façonnent les urnes

Dans le cadre de la campagne électorale législative, Port-de-Bouc est perçue comme une commune dynamique et active. Avec ses 16 136 habitants, cette ville se présente comme un symbole d'ouverture. Ses 1 520 entreprises témoignent d'une économie favorable. Dans la ville, 18,31% des résidents sont des enfants, et 28,66% ont plus de 60 ans, ce qui peut agir sur les priorités des directives, notamment en ce qui concerne l'éducation et les soins de santé. La présence de 1 126 résidents étrangers participe à son multiculturalisme. Avec un salaire moyen mensuel net de 2281,08 € par mois, la ville affiche un pourcentage de demandeurs d'emploi de 19,23%, révélant une situation économique fragile. Finalement, à Port-de-Bouc, les intérêts locaux se mêlent aux objectifs français.