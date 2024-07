Résultat des législatives 2024 à Port-Saint-Louis-du-Rhône : les premiers chiffres du 2e tour

17:29 - Port-Saint-Louis-du-Rhône : enjeux locaux et perspectives électorales

Dans la ville de Port-Saint-Louis-du-Rhône, une variété de caractéristiques démographiques et socio-économiques façonnent le résultat des élections législatives. Le pourcentage de chômeurs à 17,59% pourrait avoir un effet sur les attentes des habitants quant aux mesures sur l'emploi. Avec une densité de population de 117 hab/km² et 42,13% de population active, ces chiffres pourraient favoriser une implication électorale plus importante. Le taux de foyers détenant au moins une voiture (69,54%) montre l'importance des problématiques de transport et d'infrastructure dans les interrogations des 2 689 votants. De surcroît, la présence d'une population étrangère de 5,99% et d'une population immigrée de 9,89% fait ressortir les enjeux des politiques migratoires et d'intégration dans le pays. Les chiffres sur l'éducation à Port-Saint-Louis-du-Rhône mettent en avant une diversité de qualifications, avec 40,35% des habitants non diplômés, cela souligne l'importance de mettre en place des programmes visant à améliorer l'accessibilité à l'instruction.