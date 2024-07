Résultat des législatives 2024 à Martigues : les premiers chiffres du 2e tour

Dans l'attente des résultats définitifs, que nous disent les chiffres de la participation de cette commune lors des précédents scrutins électoraux ? À Martigues, le pourcentage de participation lors du premier tour des législatives 2024 était de 65,00%, plus important de 15 points que celui des dernières élections européennes. Au moment du scrutin européen du mois de juin 2024, parmi les 35 819 inscrits sur les listes électorales à Martigues, 50,81% avaient effectivement pris part au scrutin. Le taux de participation était de 51,45% il y a cinq ans. A l’échelle de toute la France, la participation était déjà un sujet majeur il y a une semaine. Elle atteignait 25,90% le midi et 59,39% à 17 heures pour le premier tour.

17:29 - Comment la composition démographique de Martigues façonne les résultats électoraux ?

Dans la commune de Martigues, les habitants auront-ils un impact sur le résultat des législatives ? Avec une densité de population de 691 habitants par km² et un taux de chômage de 14,58%, le marché du travail et les questions de logement sont des sujets majeurs. Le taux de ménages disposant d'au moins une automobile (74,27%) souligne le poids des problématiques de mobilité et d'infrastructure dans les préoccupations des 15 817 votants. De surcroît, la présence d'une population immigrée de 9,75% et d'une population étrangère de 6,80% indique les enjeux des politiques migratoires et d'intégration dans le pays. Les données sur l'instruction à Martigues mettent en avant une diversité de qualifications, avec 33,08% des habitants sans diplôme, cela souligne un besoin important de renforcement des politiques éducatives.