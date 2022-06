Résultat de la législative à Fresnes : en direct

12/06/22 17:12

Les résultats du 1er tour des élections législatives 2022 de Fresnes sont dévoilés. Découvrez qui de LREM, du RN ou de la NUPES arrive en tête de l'élection dans votre commune. En direct 17:12 - Que peuvent dire les intentions de vote des législatives 2022 pour Fresnes ? Les indications nationales des dernières semaines auront probablement un écho sur le résultat des législatives à Fresnes. Mais il faudra bien entendu tenir compte des habitudes locales. La coalition de gauche soulevée par Jean-Luc Mélenchon a tutoyé l'alliance LREM-Ensemble dans les sondages avant la fin de campagne (27% contre 28% selon le dernier sondage). Dans cette séquence, le RN a courru après les 20%. Lors du dernier rendez-vous présidentiel, à Fresnes, Jean-Luc Mélenchon avait fini la course en première position avec 36,9% des voix, devant Emmanuel Macron à 28,08%. Suivaient Marine Le Pen, en troisième position avec 11,28% et Yannick Jadot à 5,74%. 14:30 - L'abstention sera étudiée tout autant que les résultats des élections législatives à Fresnes À Fresnes, l'une des grandes inconnues du scrutin législatif sera indéniablement l'étendue de la participation. La hausse des prix de l'essence qui alourdit les finances des ménages est capable de priver les bureaux de vote de leurs électeurs à Fresnes (94260). Lors du deuxième tour de la dernière présidentielle, 34,9% des personnes habilitées à voter dans l'agglomération avaient refusé de se rendre aux urnes. Le taux d'abstention était de 29,24% au premier tour. Pour mémoire, au niveau de l'Hexagone, le taux de participation à l'élection présidentielle 2022 se chiffrait à 73,69% au premier tour et seulement 71,99% au second tour, moins qu'en 2017. 11:30 - La participation aux élections législatives 2022 à Fresnes va-t-elle faire moins bien qu'au scrutin 2017 ? Les élections législatives mobilisent souvent beaucoup moins que les autres scrutins. Cette année fera-t-elle exception ? Au niveau de l'Hexagone, la participation était déjà scrutée au premier round des élections législatives de 2017. Elle se chiffrait à 17,75% le midi et seulement 40,75% à 17 heures. Au fil des élections passées, les 28 342 habitants de cette agglomération ont dévoilé leurs habitudes de vote. Il y a cinq ans, pendant les législatives, 62,5% des électeurs de Fresnes avaient déserté les urnes au premier tour. L'abstention était de 54,68% au second tour. 09:30 - Des bureaux de vote ouverts plus tard à Fresnes pour les législatives La cité de Fresnes n'est couverte que par une seule circonscription législative, de quoi faciliter la décision des électeurs qui ont jusqu'à 20 heures pour se rendre à l'isoloir. Un prolongement de deux heures en comparaison de l'horaire habituel établi par arrêté préfectoral, pour inciter le plus de monde possible à participer. 9 candidats se soumettent au vote pour cette élection législative à Fresnes soit le même chiffre en moyenne que dans les autres territoires. Découvrez tous les résultats à compter de 20 heures dans cet espace.

Résultat des élections législatives 2022 à Fresnes

Les élections législatives 2022 auront lieu à Fresnes comme dans toute la France ce dimanche 12 juin. Retrouvez gratuitement sur cette page le résultat officiel des législatives dès leur publication par le ministère de l'Intérieur à partir de 20 heures.

Candidats dans la 7ème circonscription du Val-de-Marne

Tête de liste Liste Noël Nadal Reconquête ! Rachel Keke Nouvelle union populaire écologique et sociale Claire Maury Divers extrême gauche Gaëlle Debbache Régionaliste Pascale Corbin Ecologistes Ugo Iannuzzi Rassemblement National Vincent Jeanbrun Les Républicains Roxana Maracineanu Ensemble ! (Majorité présidentielle) El-Mehdi Lemaanni Divers

Législatives 2022 à Fresnes : les enjeux

Le 12 juin 2022 pour le premier tour et le 19 juin pour le second, les citoyens habitant à Fresnes (94) seront invités à participer à l'élection des membres de l'Assemblée nationale comme l'ensemble des Français. Au moment de l'élection présidentielle 2022, Jean-Luc Mélenchon avait obtenu 36,90% des voix au premier tour à Fresnes, devant Emmanuel Macron et Marine Le Pen. L'actuel chef de l'Etat et la finaliste perdante de la présidentielle de 2022 avaient obtenu 28,08% et 11,28% des suffrages. Le résultat national avait toutefois contraint les administrés de Fresnes à se trouver un autre candidat pour le second tour. Emmanuel Macron était, en dernier lieu, ressorti en tête du second tour grâce à 75,04% des suffrages. Marine Le Pen avait dû se contenter de 24,96% des votes. La “Nouvelle Union populaire écologique et sociale” créée par les partis de gauche obtiendra-t-elle la majorité des voix des votants de cette agglomération comme au premier tour de la présidentielle ?