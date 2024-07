Résultat des législatives 2024 à Antony : les premiers chiffres du 2e tour

17:29 - Antony : démographie, élections et perspectives d'avenir

Dans le cadre de la campagne électorale législative, Antony est perçue comme une commune dynamique et animée. Avec ses 46,12% de cadres pour 63 232 habitants, cette agglomération peut compter sur une certaine vigueur économique. Avec 5 262 entreprises, Antony permet l'épanouissement de l'innovation et l'entrepreneuriat. Le pourcentage de ménages possédant au moins une voiture (71,89%) montre une dépendance à l'égard de l'automobile, ce qui peut influencer les votants sur des questions de mobilité et d'infrastructure. Antony accueille une communauté diversifiée, avec ses 6 621 résidents étrangers, soit 10,53% de sa population, renforçant la richesse sociale et culturelle de la ville. Malgré un pourcentage de chômeurs de 9,1%, la commune dévoile un dynamisme certain, avec un salaire moyen mensuel net de 3801,35 € par mois. Antony manifeste la vigueur et les valeurs d'un pays en pleine transformation.