Ce que choisiront les électeurs de Jean-Luc Mélenchon et des autres candidats de gauche reste un des paramètres de ces législatives, à Friville-Escarbotin comme dans le reste du pays. Le député de Marseille avait cumulé 18,06% des suffrages le 10 avril dernier dans la commune. Et c'est sans compter les scores de Yannick Jadot et Anne Hidalgo qui avaient obtenu respectivement 1,41% et 1,37% au premier tour de l'élection présidentielle. Ce qui donne une réserve de voix de 2,78% à gauche de l'échiquier, score de Mélenchon exclu.

16:30 - Les études sondagières, un indice aussi pour le résultat des législatives 2022 à Friville-Escarbotin ?

Lors de la dernière élection, à Friville-Escarbotin, Marine Le Pen terminait en pôle position de l'élection avec 37,36% des voix, devant Emmanuel Macron à 23,65%. On trouvait plus loin Jean-Luc Mélenchon à 18,06% et Fabien Roussel à 5,08%. Les indications nationales des derniers jours viendront probablement chambouler cette donne et donc le résultat des législatives dans la commune, même s'il faudra bien entendu tenir compte des spécificités locales. Et pour rappel, la majorité a vu son score reculer à un trait de la coalition de gauche emmenée par Jean-Luc Mélenchon dans les sondages avant la trêve. Le Rassemblement national, lui, n'a cessé de s'approcher des 20%.