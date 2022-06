Résultat de la législative à Fumay : 2e tour en direct

En direct

17:48 - La nuance Mélenchon avait terminé en 3e position à Fumay la semaine passée Dans les 3 bureaux de vote de Fumay, les voix qui avaient choisi le bloc LFI-PS-EELV de Jean-Luc Mélenchon au premier tour de la législative seront sans doute déterminantes ce dimanche pour le 2ème volet du scrutin. Le candidat Nupes avait obtenu 20,48% des suffrages dimanche dernier. Ce premier résultat est néanmoins à évaluer au regard des suffrages insoumis, socialistes, écologistes et communistes lors de la présidentielle. Or à Fumay, Jean-Luc Mélenchon, Yannick Jadot, Anne Hidalgo et Fabien Roussel étaient tombés à respectivement 26,55%, 1,6%, 1,8% et 1,87% le 10 avril. La coalition de gauche partait donc en réalité avec un potentiel de voix de 31,82% à Fumay pour ces élections légilsatives.

15:30 - Quelle issue pour le second tour des législatives à Fumay ? D'après une étude Ifop-Fiducial pour LCI publiée ce mercredi 15 juin, le camp de la majorité présidentielle devrait décrocher entre 265 et 300 sièges au terme des élections législatives. L'union à gauche menée par Jean-Luc Mélenchon pourrait accaparer entre 180 et 210 députés. De son côté, le Rassemblement national devrait parvenir à constituer son propre groupe parlementaire de 20 à 40 députés. Les Républicains pourraient maintenir entre 40 et 65 sièges. Les chiffres à l'échelle de l'Hexagone camouflent toutefois des réalités compliquées dans les territoires, comme par exemple à Fumay. Le 12 juin dernier lors du premier round, les électeurs de Fumay ont plébiscité la candidature Les Républicains à qui ils ont accordé 43,45% des suffrages. En deuxième position, la candidature Rassemblement National récupère 22,21% des votes. Quant à elle, la candidature Nouvelle union populaire écologique et sociale décroche 20,48% des suffrages.

13:30 - À Fumay, quel impact aura l'abstention sur les résultats des législatives 2022 ? Se déplacer dans les bureaux de vote n'étant pas une priorité pour les électeurs, l'abstention établira-t-elle un nouveau record en ce jour de résultat d'élection ? Au niveau de l'Hexagone, la participation était déjà examinée au second round des législatives de 2017. Elle s'élevait à 17,75% à 12 heures et seulement 35,33% à 17 h. L'analyse des résultats des scrutins précédents permet de comprendre un peu mieux le vote des habitants de cette commune. Cinq années plus tôt, durant les élections législatives, 39,83% des personnes aptes à voter à Fumay s'étaient rendues dans l'isoloir au second round, autrement dit seulement 1007 électeurs avaient fait le déplacement jusqu'à leur bureau de vote.