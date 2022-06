En direct

19:29 - Que vont décider les supporters de gauche à Gamaches ? Dans les 2 bureaux de vote de Gamaches, les voix de Jean-Luc Mélenchon lors de la toute récente élection présidentielle seront probablement déterminantes ce dimanche pour les législatives 2022. Le candidat insoumis avait obtenu 17,52% des suffrages le dimanche 10 avril dans la ville. Il ne faut pas oublier non plus les scores de Yannick Jadot et Anne Hidalgo qui avaient obtenu respectivement 1,77% et 1,23% au 1er tour de la présidentielle. Ce qui donne un point de départ de 20,52% pour la "Nouvelle union populaire écologique et sociale" pour ces législatives à Gamaches.

16:30 - Les sondages d'intentions de vote révélateurs des législatives 2022 à Gamaches ? A la dernière élection présidentielle, à Gamaches, Marine Le Pen accostait en tête avec 39,35% des voix, devant Emmanuel Macron à 20,99%, puis Jean-Luc Mélenchon, en troisième position avec 17,52% et Fabien Roussel à 4,94%. Par contre en France, Emmanuel Macron terminait cette première étape avec 27,85% des voix, devant Marine Le Pen à un peu plus de 23% et Jean-Luc Mélenchon à près de 22%. Les dynamiques nationales des dernières heures chambouleront certainement cette donne lors des législatives dans la commune dimanche, même s'il faudra bien entendu tenir compte des spécificités locales. Or la majorité LREM-Ensemble a chuté très près de la coalition de gauche emmenée par Jean-Luc Mélenchon dans les intentions de vote avant la fin de campagne. Le Rassemblement national, lui, s'est rapproché des 20%.

14:30 - À Gamaches, quel sera l'impact de l'abstention sur les résultats des élections législatives 2022 ? Qu'en sera-t-il de l'abstention ce dimanche 12 juin, lors du premier tour des législatives à Gamaches ? La guerre en Ukraine ainsi que son impact sur les tarifs du pétrole et du gaz pourraient potentiellement éloigner les habitants de Gamaches des isoloirs. En avril 2022, à l'occasion du deuxième tour de l'élection présidentielle, 24,99% des électeurs inscrits dans la commune avaient refusé de se rendre à leur bureau de vote, à comparer avec une abstention de 24,72% au premier tour. Pour rappel, au niveau de l'Hexagone, le taux d'abstention à la présidentielle 2022 représentait 26,31% au premier tour et 28,01% au second tour.

11:30 - A la publication des résultats des élections législatives, quels seront les taux d'abstention à Gamaches ? Les législatives mobilisant toujours moins que les autres scrutins, qu'en sera-t-il aujourd'hui ? Les chiffres nationaux de 2017 étaient les suivants : la participation aux élections législatives s'élevait à 48,70% au premier round et seulement 42,64% au second tour. Comment ont voté le plus souvent les habitants de cette ville lors des derniers rendez-vous électoraux ? Cinq ans plus tôt, lors des élections législatives, 1 914 électeurs de Gamaches avaient participé au vote au premier tour (soit 53,5%). La participation était de 45,56% au dernier round.