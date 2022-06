Résultat de la législative à Garges-lès-Gonesse : en direct

En direct

17:06 - Les sondages d'intentions de vote révélateurs des législatives 2022 à Garges-lès-Gonesse ? Avec 62,06% des votes, au premier round à Garges-lès-Gonesse, Jean-Luc Mélenchon avait gagné la tête du vote à l'issue de la dernière élection. Emmanuel Macron arrivait deuxième à 16,77%, surclassant Marine Le Pen à 10,42% et Éric Zemmour à 3,42%. Néanmoins, à l'échelle du pays, on retrouvait le chef de l'Etat sortant à un peu moins de 28%, Marine Le Pen à 23,15%. Le leader de LFI terminait à 21,95%. Les indications nationales des derniers jours boulverseront sans doute ces équilibres et donc le résultat des législatives dans la ville au 1er tour, même s'il convient tout de même de tenir compte des habitudes locales. Et pour rappel, la Nupes et la majorité présidentielle ont vu leur écart se rabougrir dans les sondages jusqu'à atteindre un petit point avant l'interdiction de publier tout nouveau sondage, devant un Rassemblement national en embuscade, sous les 20%.

14:30 - La participation sera scrutée autant que les résultats aux élections législatives 2022 à Garges-lès-Gonesse Ce dimanche 12 juin, lors du premier tour des législatives à Garges-lès-Gonesse, qu'en sera-t-il de la participation ? La situation géopolitique actuelle et ses répercussions sur les tarifs des matières premières pourraient dépouiller les urnes de leurs électeurs à Garges-lès-Gonesse (95140). Il y a deux mois, pour le second tour de la dernière élection présidentielle, 45,18% des inscrits sur les listes électorales de la commune avaient boudé les urnes. Le taux d'abstention était de 35,86% au premier tour. En proportion, au niveau de la France, le taux de participation à l'élection présidentielle 2022 s'élevait à 73,69% au premier tour et seulement 71,99% au second tour, presque un record pour une élection présidentielle.

11:30 - À Garges-lès-Gonesse quels étaient les chiffres de la participation à Garges-lès-Gonesse en 2017 ? Faire tamponner sa carte électorale n'étant pas une priorité pour les électeurs, l'abstention battra-t-elle un nouveau record lors de ces législatives ? A l'échelle nationale, la participation était déjà analysée au premier tour des élections législatives de 2017. Elle atteignait 17,75% à midi et seulement 40,75% à 17 h. Au cours des précédents rendez-vous électoraux, les 43 051 habitants de cette commune ont dévoilé leurs préférences de vote. Cinq ans plus tôt, au moment des législatives, 71,95% des personnes en âge de participer à une élection à Garges-lès-Gonesse avaient refusé de se rendre à leur bureau de vote au premier tour. L'abstention était de 71,04% pour le second round.