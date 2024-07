Résultat des législatives 2024 à Stains : les premiers chiffres du 2e tour

Comment votent d'ordinaire les habitants de cette ville ? À Stains, le taux d'abstention au 1er tour des législatives 2024 s'élevait à 50,18%, plus bas que celui des dernières élections européennes. Il y a quelques semaines, au moment du précédent scrutin européen, 68,44% des inscrits sur les listes électorales de Stains (93) avaient effectivement refusé de se rendre aux urnes, contre un taux d'abstention de 69,82% lors des élections européennes de 2019. Pour information, au niveau de la France, l'abstention aux européennes 2024 atteignait 49% lors de l'unique tour du scrutin, soit 1 point de moins qu'en 2019.

18:35 - À Stains, les chiffres de la participation lors du 2e tour seront un élément déterminant

Ce 7 juillet 2024, lors des élections législatives à Stains, qu'en est-il de la participation ? Le taux de participation à Stains était de 49,82% pour le 1er tour des élections législatives 2024. Il y a 2 ans, à l'occasion du premier tour de la dernière élection présidentielle, le taux de participation s'était hissé à 60,94% dans la ville. Le taux de participation était de 50,86% au second tour, soit 8 752 personnes. En proportion, la participation aux élections législatives 2022 atteignait 29,41% au premier tour. Au second tour, 22,28% des citoyens ont exercé leur droit de vote. Des thématiques comme l'immigration et l'insécurité seraient par exemple en mesure de renforcer l'engagement civique des habitants de Stains (93240).