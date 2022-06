Résultat de la législative à Gémenos : en direct

En direct

17:18 - À Gémenos, des sondages aussi parlants ? Les deux forces principales du scrutin ont vu leur écart se resserrer dans les enquêtes d'opinion jusqu'à atteindre un minuscule point avant l'interdiction de sortir toute nouvelle enquête (27% contre 28% dans le sondage Ipsos-Sopra-Steria), avec un Rassemblement national en embuscade, proche des 20%. Ces tendances nationales des derniers jours auront probablement une résonnance sur les législatives à Gémenos ce dimanche. Mais on ne pourra faire abstraction des particularités locales. Or à Gémenos, Emmanuel Macron remportait la meilleure place de l'élection présidentielle 2022 avec 27,67% des voix au premier round, devant Marine Le Pen à 26,62%, puis, avec 14,62%, Jean-Luc Mélenchon et enfin, à 11,92%, Éric Zemmour. Dans l'ensemble du pays, c'est un résultat de un peu moins de 28% des votants qui avait propulsé Macron en tête, devant la candidate du FN à un peu plus de 23% cette fois et Jean-Luc Mélenchon à un peu moins de 22%.

14:30 - La participation demeure le chiffre phare de ces législatives à Gémenos À Gémenos, l'une des clés des élections législatives 2022 sera à n'en pas douter l'abstention. La perte de pouvoir d'achat cumulée avec les inquiétudes engendrées par le conflit armé entre l'Ukraine et la Russie, seraient de nature à faire le jeu de l'abstention à Gémenos (13420). En avril 2022, à l'occasion du second tour de l'élection présidentielle, sur les 5 936 personnes en âge de voter dans l'agglomération, 22,35% avaient refusé de se rendre aux urnes. L'abstention était de 22,78% au premier tour. En proportion, au niveau de la France, le taux d'abstention à la présidentielle 2022 atteignait 26,31% au premier tour et 28,01% au second tour, plus qu'en 2017.

11:30 - La participation sera-t-elle en berne à Gémenos lors des législatives ? Comment ont voté généralement les habitants de cette ville lors des précédentes élections ? Au moment des élections législatives de 2017, 53,02% des électeurs de Gémenos avaient pris part au scrutin au premier tour. Le taux de participation était de 48,45% au second tour. Faire son devoir électoral n'étant pas la priorité des Français, l'abstention établira-t-elle un nouveau record à l'annonce des résultats des élections législatives ? Pour mémoire, au niveau national en 2017, le taux d'abstention aux élections législatives représentait 51,30% au premier tour et 57,36% au deuxième tour, c’était plus qu’en 2012.