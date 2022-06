Jean-Luc Mélenchon aurait pu être élu au premier tour le dimanche 10 avril dernier si la dernière présidentielle s'était déroulée seulement à Gennevilliers, le candidat LFI ayant cumulé 61,07% des suffrages dans la cité. Et c'est encore sans compter les votes de Yannick Jadot et Anne Hidalgo qui se sont trouvés à respectivement 2,25% et 0,83% au premier tour de la présidentielle. Soit un potentiel de 64,15% pour le bloc des Insoumis et de leurs alliés dans la commune.

16:30 - À Gennevilliers, des sondages tout aussi valables ?

À Gennevilliers, Jean-Luc Mélenchon achevait la course en première position de l'élection présidentielle 2022 avec 61,07% des voix au 1er round, devant Emmanuel Macron à 15,43%. Arrivaient ensuite, avec 8,65%, Marine Le Pen et enfin, à 3,56%, Fabien Roussel. Au niveau national, c'est un score de un peu moins de 28% des votants qui avait propulsé Macron en tête, devant la candidate du FN à 23,15% et Jean-Luc Mélenchon à un peu moins de 22%. Les dynamiques nationales des ultimes semaines viendront probablement remettre en question ce tableau et donc le résultat des législatives dans la ville dimanche. Et pour rappel, la majorité présidentielle a chuté à un cheveu de la coalition emmenée par les Insoumis avec leurs alliés dans les intentions de vote avant la fin de campagne (28% contre 27% dans les derniers sondages Ipsos-Sopra-Steria). Le Rassemblement national, lui, n'a cessé de s'approcher des 20%.