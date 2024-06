Résultat des législatives à Villeneuve-la-Garenne : premiers chiffres de l'élection 2024

En direct

19:52 - Quel verdict pour le Front populaire à l'issue de ces législatives ? Une autre question qui enveloppe ces législatives est celle du choix des électeurs de gauche après l'alliance des partis autour du Nouveau Front populaire, un an après l'éclatement de la coalition menée par Jean-Luc Mélenchon. La barre est haute. Lors du premier tour des élections du Parlement en 2022, à Villeneuve-la-Garenne, le binôme Nupes avait en effet cumulé 49,98% des votes dans la commune, un score supérieur à son résultat national. Quelle part votera pour le Nouveau Front populaire, soutenu par la France insoumise, le Parti socialiste, Europe-Ecologie, le Parti communiste et d'autres forces de gauche, et donné au coude-à-coude avec la majorité dans les sondages lors de ces élections législatives ? Au moment des européennes plus récemment, Raphaël Glucksmann a obtenu 6,87% à Villeneuve-la-Garenne. Mais la gauche pourrait être bien plus haut ce 30 juin, puisque l'union relookée s'élève virtuellement à 56% cette fois, en faisant la somme des scores de Manon Aubry (LFI), Marie Toussaint (EELV) et Léon Deffontaine (PCF).

18:42 - En cinq ans, le Rassemblement national n'a pas avancé à Villeneuve-la-Garenne Malgré des évolutions rapides voire parfois radicales, quelques conclusions s'imposent tout de même. À Villeneuve-la-Garenne, on peut souligner que le RN n'a pas gagné plus de votes lors des européennes entre 2019 et 2024, Jordan Bardella affichant en effet 19% lors du précédent vote européen et 17,2% le 9 juin dernier. Cette contre-performance contraste avec ce que les Français ont constaté au niveau national, avec environ 8 points ajoutés pour le RN entre les dernières européennes et le scrutin de juin.

15:31 - Villeneuve-la-Garenne pas vraiment en phase avec la France lors des européennes 2024 Il faut aussi évidemment se retourner sur le tout dernier test électoral au moment de se familiariser avec le scrutin de ce 30 juin. Le Rassemblement national n'a pas séduit il y a quelques semaine en effet, à Villeneuve-la-Garenne, la liste de Jordan Bardella finissant deuxième à 17,2% aux élections européennes. C'est la liste de Manon Aubry qui fini en tête avec 47,18%.

14:32 - Villeneuve-la-Garenne avait voté Mélenchon lors de la dernière présidentielle C'est sans doute la présidentielle qui est le meilleur révélateur sur les préférences des habitants d'une commune. Il faut retenir que le Rassemblement national avait affiché au premier tour un résultat plus haut encore aux législatives 2022 à Villeneuve-la-Garenne que Marine Le Pen elle-même lors de l'élection du président de la République. Elle avait rassemblé 10,76% au 1er tour dans la cité. Dans l'ordre, on trouvait malgré tout Jean-Luc Mélenchon en tête avec 55,69%, suivi donc de Emmanuel Macron avec 19,82% et Marine Le Pen avec 10,76%. La candidate du RN avait finalement échoué derrière Emmanuel Macron au second tour (avec 25,21% contre 74,79%).

12:32 - Quel équilibre lors des législatives il y a deux ans à Villeneuve-la-Garenne ? Le nombre d'électeurs séduits par le RN va être le déterminant pour cette élection des députés 2024 localement, comme au niveau national. Le RN ne convainquait pas dans la commune de Villeneuve-la-Garenne en 2022, lors des élections législatives, avec 10,92% au premier tour, contre 49,98% pour Elsa Faucillon (Nupes), Villeneuve-la-Garenne étant partie intégrante de la 1ère circonscription des Hauts-de-Seine. Bis repetita au second tour, le parti voyant également le binôme Nouvelle union populaire écologique et sociale l'emporter.

11:02 - Élections à Villeneuve-la-Garenne : l'impact des caractéristiques démographiques La composition démographique et le contexte socio-économique de Villeneuve-la-Garenne contribuent à façonner les intérêts et les préoccupations des électeurs, et donc leur influence sur les élections législatives. Le taux de chômage à 18,22% peut agir sur les espérances des électeurs en ce qui concerne les directives sur le travail. Avec 44,35% de population active et une densité de population de 7635 hab/km², peut-on s'attendre à un fort engagement électoral ? Les écarts de revenus, avec un salaire moyen mensuel net de 2264,69 euros/mois, sont souvent caractéristiques d'une tension économique locale. Par ailleurs, la présence d'une population étrangère de 19,59% et d'une population immigrée de 28,26% fait ressortir des enjeux de cohabitation interculturelle. Le pourcentage d'étudiants, de 8,06% à Villeneuve-la-Garenne, met en relief la présence d'une population jeune et dynamique qui se soucie de l'accès à l'emploi après les études.

09:32 - Election à Villeneuve-la-Garenne : les bureaux de vote ont ouvert leurs portes Pour se faire une idée du vote des habitants de cette ville, il faut observer les résultats des rendez-vous électoraux précédents. Pendant les précédentes élections européennes, le pourcentage d'abstention s'élevait à 63,59% des inscrits sur les listes électorales de Villeneuve-la-Garenne, contre un taux d'abstention de 67,75% lors du scrutin européen de 2019. Pour mémoire, dans la ville, le taux d'abstention aux législatives 2022 représentait 67,35% au premier tour. Au deuxième tour, 67,21% des électeurs ne se sont pas déplacés. Qu'en sera-t-il pour les législatives à Villeneuve-la-Garenne ? Pour rappel, au niveau de la France, le taux d'abstention aux législatives 2022 atteignait 52,5% au premier tour et 53,8% au deuxième tour, c’était plus qu’en 2017.