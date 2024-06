En direct

19:51 - Le résultat de la gauche unie aux législatives 2022 à l'Île-Saint-Denis à la loupe Alors que la Nouvelle union populaire et sociale avait accumulé les points lors des dernières élections législatives, mais a disparu aujourd'hui, c'est le Nouveau Front populaire qui se présente pour ces élections. Ce qui laisse planer le doute sur le vote de gauche ce dimanche. La réserve de voix s'avère conséquente. Lors du premier tour des élections du Parlement en 2022, à l'Île-Saint-Denis, le binôme Nupes avait en effet accumulé 51,46% des votes dans la localité. Une performance à compléter avec les 67% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de tous les candidats rouges, verts et roses. Raphaël Glucksmann a plus récemment cumulé 12% à l'Île-Saint-Denis le 9 juin. Mais le niveau de la gauche est évidemment dépendant cette fois aussi des reports de voix de la liste insoumise de Manon Aubry, ainsi que de celles de l'EELV Marie Toussaint et enfin du PCF Léon Deffontaine le 9 juin. En d'autres termes, une somme de 70% sur place.

18:42 - L'extrême droite n'a pas gagné d'électeurs à l'Île-Saint-Denis Que retenir de cet ensemble de chiffres ? À l'Île-Saint-Denis, on note que le RN n'est pas monté lors des européennes entre 2019 et 2024, Jordan Bardella affichant en effet 14,7% au terme du précédent scrutin européen et 12,76% le 9 juin dernier. Cette contre-performance diffère de ce que les Français ont constaté sur la France entière, avec environ huit points supplémentaires pour le RN entre les européennes 2019 et le scrutin du 9 juin.

15:31 - Le Rassemblement national battu à l'Île-Saint-Denis lors des européennes du 9 juin Revenir sur le séisme du 9 juin apparaît aussi comme indispensable au moment du scrutin de ce 30 juin. Jordan Bardella n'a terminé que deuxième en effet aux élections européennes il y a quelques semaines à l'Île-Saint-Denis, la liste de Manon Aubry confisquant la première place avec 44,65%, contre 12,76% pour le RN.

14:32 - Jean-Luc Mélenchon en tête à l'Île-Saint-Denis au premier tour de la dernière présidentielle C'est incontestablement le choix du locataire de l'Elysée qui nous donne l'indice le plus fiable sur l'inclinaison des habitants d'une commune. Avec 8,55%, c'est un score trop serré qu'avait obtenu Marine Le Pen à l'Île-Saint-Denis au premier tour de l'élection du chef de l'Etat en 2022. La patronne du Rassemblement national était surclassée par Jean-Luc Mélenchon et Emmanuel Macron à respectivement 62,07% et 14,24% des voix. Au second tour, Emmanuel Macron l'emportait avec 76,79% devant Marine Le Pen (23,21%).

12:32 - Eric Coquerel (LFI-PS-PC-EELV) devant ses concurrents lors des dernières législatives à l'Île-Saint-Denis Le résultat du scrutin législatif le plus récent apparaît comme un indicateur précieux au moment de l'élection qui nous intéresse aujourd'hui. Lors des dernières législatives, le Rassemblement national ratait la marche au premier tour dans la ville de l'Île-Saint-Denis, récoltant 7,81% des suffrages sur place, contre 51,46% pour Eric Coquerel (Nouvelle union populaire écologique et sociale). Au second tour, le RN échouait également, laissant encore la première place aux concurrents étiquetés Nupes avec 20,63% contre 79,37% pour les vainqueurs. Eric Coquerel remportait donc ce scrutin sur place.

11:02 - L'Île-Saint-Denis et législatives : démographie, économie et enjeux électoraux En pleine campagne électorale législative, L'Île-Saint-Denis est perçue comme une ville dynamique et vivante. Avec ses 8 664 habitants, cette commune se présente comme un symbole d'ouverture. L'existence de 657 entreprises sur son territoire souligne son dynamisme. Dans la commune, 41% des résidents sont âgés de 29 ans et moins, et 17,31% ont plus de 60 ans, ce qui pourrait avoir un effet sur les orientations des directives en ce qui concerne l'instruction et les soins de santé. La population étrangère de 1 840 personnes favorise une ouverture culturelle inestimable. Avec un salaire moyen mensuel net de 2243,72 euros par mois, la commune affiche un pourcentage de demandeurs d'emploi de 15,94%, révélant une situation économique en demi-teinte. À l'Île-Saint-Denis, où la jeunesse représente 41% de la population, les élections symbolisent l'espoir d'un avenir collectif et florissant.

09:32 - C'est le moment de voter à l'Île-Saint-Denis pour les élections législatives Le taux de participation sera à n'en pas douter un facteur fort des législatives 2024 à l'Île-Saint-Denis (93450). En avril 2022, au deuxième tour de la dernière élection présidentielle, sur les 3 974 inscrits sur les listes électorales au sein de l'agglomération, 61,43% avaient pris part au scrutin, à comparer avec un taux de participation de 73,43% au premier tour, c'est-à-dire 2 918 personnes. En comparaison, dans l'agglomération, le taux de participation aux législatives 2022 s'élevait à 43,57% au premier tour et seulement 40,15% au deuxième tour. Qu'en sera-t-il pour les élections législatives à l'Île-Saint-Denis ? La hausse généralisée des prix qui grève les finances des familles, cumulée avec les préoccupations liées au conflit entre la Russie et l'Ukraine, sont par exemple capables de ramener les électeurs de l'Île-Saint-Denis vers les urnes.