Résultat de la législative à Gisors : en direct

12/06/22 17:10

L'observation des résultats des élections précédentes est l'occasion de cerner plus précisément le vote des électeurs de cette commune. Cinq années plus tôt, lors des élections législatives, 63,54% des électeurs de Gisors avaient déserté les urnes au premier tour, contre un taux d'abstention de 55,73% au tour deux. Faire son devoir électoral n'étant pas la priorité des électeurs, l'abstention établira-t-elle un nouveau record à l'annonce des résultats des législatives ? A l'échelle du pays tout entier, la participation était déjà analysée au premier round des législatives de 2017. Elle s'élevait à 17,75% le midi et seulement 40,75% à 17 heures.

Qu'en sera-t-il de l'abstention ce dimanche 12 juin, lors du premier tour des législatives à Gisors ? Les populations des petites communes se déplacent fréquemment plus que dans les grandes, cette situation peut-elle évoluer pour des législatives ? Lors du deuxième tour de l'élection présidentielle, parmi les 8 058 inscrits sur les listes électorales dans la ville, 68,99% avaient participé à l'élection, à comparer avec une participation de 69,72% au premier tour, soit 5 618 personnes. Pour rappel, au niveau de la France, le pourcentage d'abstention à l'élection présidentielle 2022 se chiffrait à 26,31% au premier tour et 28,01% au deuxième tour, c'était presque un record.

Marine Le Pen avait glané la tête du vote lors de la présidentielle en avril à Gisors avec 34,4% des suffrages exprimés, au premier tour. Emmanuel Macron arrivait à la deuxième place à 22,42%, devançant Jean-Luc Mélenchon à 20,34% et Éric Zemmour à 5,86%. Les indications nationales des derniers jours infléchiront peut-être ces équilibres et donc le résultat des législatives à Gisors dimanche. Pour rappel l'alliance LREM-Ensemble a vu son score reculer à un trait du bloc LFI-PS-EELV dans les intentions de vote avant la fin de campagne (28% contre 27% dans le sondage Ipsos publié cette semaine). Le Rassemblement national, pour sa part, est venu coller les 20%.

Les citoyens de Gisors (27) prendront à nouveau la direction des urnes en 2022. Ils devront contribuer aux élections législatives 2022 qui se tiendront le 12 juin pour le premier tour et le 19 juin pour le deuxième. Au moment de l'élection présidentielle d'avril dernier, c'est Marine Le Pen qui avait récolté 34% des voix au premier tour à Gisors, devant Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon. L'actuel chef de l'Etat et le fondateur de "La France Insoumise" avaient obtenu 22% et 20% des votes. Le choix des habitants de Gisors était resté constant au deuxième tour au profit de Marine Le Pen (55% des suffrages). Emmanuel Macron avait rassemblé 45% des suffrages. Le Rassemblement National peut espérer à nouveau un bon score dans cette commune où Marine Le Pen est arrivée en tête du premier tour il y a deux mois.