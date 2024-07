En direct

21:12 - Sur quel candidat vont se transférer les supporters de la Nupes à Courcelles-sur-Seine ? Une autre source de doute de ces élections de 2024 est celle du résultat de la gauche après l'avènement du Nouveau Front populaire avant le premier tour. Le bloc a réuni plus de 28% des voix à l'échelle de la France dimanche dernier, soit 2,5 points de plus environ que la Nupes il y a deux ans. A l'issue du premier round des législatives, le binôme Front populaire a pour sa part enregistré 18,71% des bulletins à Courcelles-sur-Seine. Ce qui correspond à une progression par rapport au résultat de la Nupes au premier tour de 2022 (+1 point).

20:58 - Le Rassemblement national très costaud à Courcelles-sur-Seine pour les législatives Le score de la formation RN portée par Jordan Bardella ce soir sera un enseignement majeur à l'échelle locale pour cette élection 2024. Si on se penche sur la progression du Rassemblement national qui émerge des dernières élections au niveau national, soit environ quinze points de plus pour les candidats du mouvement en 2024 qu'en 2022, le résultat du Rassemblement national devrait le placer en tête à Courcelles-sur-Seine. Une projection qui concorde avec les suffrages également grattés par la formation politique dans la commune ces dernières années : une hausse de 13 points qui peut encore évoluer.

20:29 - Le résultat du Rassemblement national de nouveau déterminant ce soir Le nombre de bulletins glanés par le Rassemblement national sera ainsi une des clés pour le second tour de ces élections législatives au niveau local, comme au niveau national. Le parti lepéniste va-t-il de nouveau s'imposer à Courcelles-sur-Seine, comme lors des législatives 2022 ? Le Rassemblement national arrivait également en première position à Courcelles-sur-Seine à l'époque lors des législatives. On retrouvait en effet Timothée Houssin devant ses concurrents au premier tour, avec 38,65% dans la commune. La victoire l'attendait aussi au second tour dans la cité, avec 59,26%, devant le binôme Ensemble ! (Majorité présidentielle) à 40,74%.

20:05 - Quel résultat pour le Rassemblement national aux élections législatives à Courcelles-sur-Seine ? Selon les dernières projections communiquées dans les dernières heures de la campagne, le parti de Jordan Bardella serait en mesure de s'assurer entre 210 et 250 députés au terme du second tour des élections législatives. Ce qu'on appelait encore la Nupes il y a peu pourrait accaparer entre 170 et 200 sièges. Les candidats d'Ensemble! Sécuriseraient entre 95 et 125 députés. Il convient cependant de tenir compte des spécificités électorales de chaque territoire. Timothée Houssin (Rassemblement National) a amassé 51,42% des voix à Courcelles-sur-Seine dimanche 30 juin dernier, lors du 1er round des élections législatives. Frédéric Duché (Majorité présidentielle) et Pierre-Yves Jourdain (Nouveau Front populaire) suivaient en captant 20,98% et 18,71% des électeurs à l'échelle municipale. La première place était la même à l'échelle de la circonscription complète, Timothée Houssin glanant cette fois 45,26%, devant Frédéric Duché avec 24,39% et Pierre-Yves Jourdain avec 21,28%.

19:21 - Le défi de la participation inspecté à la loupe à Courcelles-sur-Seine Comment ont voté les habitants de cette ville lors des précédents scrutins électoraux ? À Courcelles-sur-Seine, le taux d'abstention au 1er round des législatives 2024 s'élevait à 31,84%, plus bas de 15 points que celui des dernières élections européennes. Début juin, au moment du scrutin européen, sur les 1 574 personnes en âge de voter à Courcelles-sur-Seine, 46,19% avaient effectivement boudé les urnes. L'abstention était de 42,56% il y a cinq ans. Au niveau de la France entière, la participation était déjà un sujet central le 9 juin. Elle se chiffrait à 20% le midi et 45% à 17 h.

18:35 - À Courcelles-sur-Seine, la participation était de 68,16% lors de la première étape des législatives Qu'en est-il de l'abstention ce 7 juillet 2024, lors du second tour des élections législatives à Courcelles-sur-Seine ? Dans la ville, dimanche, 31,84% des électeurs se sont abstenus au premier tour des législatives 2024. Lors du premier tour de l'élection présidentielle, 22,72% des personnes en âge de participer à une élection dans la ville avaient refusé de se rendre à leur bureau de vote, contre une abstention de 22,59% au deuxième tour. Pour rappel, l'abstention aux législatives 2022 représentait 50,65% au premier tour et 52,65% au deuxième tour. Le rejet de la politique en place est notamment en mesure de ramener les habitants de Courcelles-sur-Seine vers les urnes.

17:29 - Les enjeux locaux de Courcelles-sur-Seine : tour d'horizon démographique Dans les rues de Courcelles-sur-Seine, les élections sont en cours. Dotée de 908 logements pour 2 140 habitants, la densité de la commune est de 366 habitants par km². La pluralité socio-économique s'observe dans ses 78 entreprises, dont l'activité est soutenue par un tissu familial de 1 156 foyers fiscaux. Dans la ville, 34% des résidents sont âgés de 29 ans et moins, et 5,87% de 75 ans et plus, ce qui pourrait avoir un effet sur les orientations des mesures, notamment en matière d'instruction et de soins de santé. Les citoyens, dont 32,18% sont des retraités, exprimeront-ils un intérêt pour la vie démocratique en se mobilisant pour les élections ? Avec un salaire moyen mensuel net de 2316,1 euros/mois, la ville défend une stabilité économique malgré les défis. À Courcelles-sur-Seine, les intérêts locaux alimentent le débat démocratique.