Résultat des législatives 2024 à Charleval (27380) – 2e tour [PUBLIE]

En direct

22:59 - À Charleval, quels pourraient être les reports des voix de la gauche ? Le Nouveau Front populaire qui se présente en 2024 s'est imposé comme une force politique majeure lors du premier tour des législatives, avec plus de 28% au niveau de la France, soit 2,5 points de plus environ que la Nupes il y a deux ans. Ce qui place la gauche dans les favoris de ce second tour dans les urnes. Lors du premier tour des élections législatives, le binôme Front populaire a pour sa part attiré 18,75% des suffrages à Charleval. Une somme à affiner néanmoins avec les 17,87% de la Nupes au premier tour en 2022 ou les 22% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de Mélenchon à Hidalgo.

20:58 - Victoire assurée RN à Charleval avant les législatives 2024 L'écart entre les scores du Rassemblement national aura été bien plus fort en France entre les deux dernières législatives qu'entre les deux dernières européennes, une progression deux fois plus importante même. Si on s'en tient à la progression du Rassemblement national qui se dégage des dernières élections au niveau national, soit 15 points de plus pour les candidats du parti en 2024 qu'en 2022, le résultat du Rassemblement national a toutes les chances de lui offrir la victoire à Charleval. Une estimation qui paraît logique compte tenu des suffrages également conquis par les lepénistes dans la localité en 2 ans et qui correspond en effet à 13 points de parts de voix.

20:29 - Le résultat du Rassemblement national de nouveau déterminant ce dimanche La fraction d'électeurs en faveur du Rassemblement national va ainsi être le déterminant pour le second tour de ces élections législatives 2024 au niveau local, comme dans le reste de la France. Le parti lepéniste va-t-il encore gagner à Charleval, comme lors des législatives 2022 ? Le Rassemblement national parvenait déjà en pôle position à Charleval au début des élections législatives à l'époque. On retrouvait en effet Timothée Houssin devant ses concurrents au premier tour, avec 39,29% dans la cité. La victoire devait finalement lui échoir au second tour dans la localité, avec 58,52%, devant le binôme Ensemble ! (Majorité présidentielle) à 41,48%.

20:05 - Timothée Houssin (Rassemblement National) déjà devant avec 52,16% à Charleval aux législatives Selon les projections des instituts de sondages diffusées dès la fin du premier tour, l'alliance du RN et des ciottistes devrait s'assurer moins de 250 députés à l'issue du deuxième tour des législatives. L'union de La France insoumise, du Parti socialiste, d'Europe Ecologie et du Parti communiste devrait mettre la main sur jusqu'à 200 sièges. De leur côté, les candidats fidèles à Emmanuel Macron pourraient conserver jusqu'à 120 députés. Il convient tout de même de tenir compte des habitudes locales. Avec 52,16% des voix, Timothée Houssin (Rassemblement National) a pris la pôle position à Charleval, dimanche 30 juin lors du premier tour de l'élection législative. Frédéric Duché (Ensemble ! - Majorité présidentielle) et Pierre-Yves Jourdain (Front populaire) suivaient en décrochant 18,86% et 18,75% des votants à l'échelle municipale. Timothée Houssin était aussi en tête dans la 5ème circonscription de l'Eure dans son ensemble, avec cette fois 45,26%, devant Frédéric Duché avec 24,39% et Pierre-Yves Jourdain avec 21,28%.

19:21 - Et que retenir de la participation par rapport aux européennes à Charleval ? Dans l'attente des résultats définitifs, que nous disent les chiffres de l'abstention de cette localité lors des rendez-vous électoraux précédents ? Le 1er tour des élections législatives 2024 à Charleval a connu un pourcentage d'abstention de 36,56%, plus bas de 14 points que celui des dernières élections européennes. Durant le scrutin européen du mois de juin 2024, le pourcentage d'abstention représentait effectivement 50,28% au niveau de Charleval, à comparer avec une abstention de 46,49% lors des européennes de 2019. Au niveau national, la participation était déjà examinée dimanche dernier. Elle s'élevait à 25,9% le midi et 59,4% à 17 heures pour le premier tour.

18:35 - Les chiffres de la participation lors du 2e tour des législatives, un élément décisif à Charleval ? Le taux d'abstention constitue l'un des facteurs importants de ces élections législatives. Dans la commune, le taux d'abstention au 1er tour des législatives 2024 était de 36,56%. Il y a 2 ans, à l'occasion du deuxième tour de l'élection présidentielle, 26,7% des électeurs dans la commune avaient refusé de se rendre aux urnes. Le taux d'abstention était de 28,16% au premier tour. En proportion, l'abstention aux élections législatives 2022 se chiffrait à 53,63% au premier tour et 56,98% au second tour. Les habitants des grandes et moyennes communes votent couramment moins que dans les petites, cette réalité peut-elle s'aggraver pour les législatives à Charleval ?

17:29 - Charleval : l'importance de comprendre sa population pour prédire les élections Quel portrait faire de Charleval, à quelques heures de l'annonce des résultats des élections législatives ? Avec ses 1 704 habitants, cette ville peut compter sur une certaine vitalité démographique. La variété socio-économique s'observe dans ses 120 entreprises, dont l'activité est soutenue par un tissu familial de 1 100 foyers fiscaux. Le taux de foyers ne possédant aucune voiture (22,88%) souligne une dépendance moindre à l'égard de l'automobile, ce qui peut influencer les votants sur des problématiques de mobilité et d'aménagement routier. Les habitants, comprenant une proportion de 40,35% de retraités, montreront-ils leur intérêt pour la vie démocratique en se mobilisant pour les élections ? Parmi cette diversité sociale, 35,35% des familles sont composées de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 885,19 €, pèse sur une commune qui vise un avenir prospère. À Charleval, les problématiques locales, tels que le chômage, l'instruction et l'inflation, se joignent aux objectifs français.