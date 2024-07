Résultat des législatives 2024 à Perriers-sur-Andelle (27910) – 2e tour [PUBLIE]

L'autre incertitude qui entoure ces élections sera celle du poids de la gauche après la création du Front populaire dès le premier tour. L'ensemble a réuni plus de 28% des voix au niveau national dimanche dernier, soit 2,5 points de plus environ que la Nupes il y a deux ans. Lors du premier tour des législatives, le binôme Front populaire a pour sa part glané 16% des voix à Perriers-sur-Andelle. Un score en baisse de -3 points par rapport à celui de la Nupes au premier tour de 2022.

20:58 - Victoire assurée RN à Perriers-sur-Andelle aux législatives 2024

Le nombre de votes en faveur du RN va être le déterminant localement pour cette élection législative 2024. La progression du RN semble déjà forte à Perriers-sur-Andelle entre le score du parti d'extrême droite en 2022 (40,61%) et celui qu'il a obtenu le 30 juin dernier au premier tour (55,76%), de l'ordre de 15 points. Mais celle-ci se profile comme plus importante encore au second tour de ces législatives 2024, les études sondagières donnant au RN une progression de 130 à 160 sièges en comparaison de 2022 (89 sièges). Le RN pourrait ainsi se trouver gagnant localement ce dimanche, si la dynamique se répercutait au même niveau que pour les élections européennes, avec une bascule dans les reports de voix.