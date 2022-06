Résultat de la législative à Givet : 2e tour en direct

19/06/22 19:23

Les résultats du 2e tour des élections législatives 2022 de Givet sont dévoilés aujourd'hui. Découvrez qui est le député de Givet. En direct 17:41 - Des législatives prometteuses à Givet pour la coalition de gauche Le point de départ pour le bloc LFI-PS-EELV-PC s'élevait à 35,99% avant ces législatives à Givet. L'équivalent du cumul des scores Mélenchon-Jadot-Roussel-Hidalgo lors de la présidentielle. Pourtant, la nuance des Insoumis de Jean-Luc Mélenchon et leurs alliés a obtenu 28,32% des suffrages au 1er tour de la législative il y a une semaine à Givet. La Nupes avait ainsi terminé deuxième. 15:30 - Vers un échec pour la candidature Nouvelle union populaire écologique et sociale à Givet ? D'après une enquête Ifop-Fiducial pour LCI diffusée ce mercredi 15 juin, le camp de la majorité présidentielle pourrait obtenir entre 265 et 300 sièges à l'issue du deuxième tour des législatives. L'union à gauche menée par Jean-Luc Mélenchon pourrait accaparer entre 180 et 210 députés. Les Républicains pourraient maintenir entre 40 et 65 sièges. Les chiffres à l'échelle nationale camouflent des réalités délicates au niveau local, comme par exemple à Givet. La candidature Les Républicains a amassé 39,46% des suffrages lors du premier round des élections législatives le 12 juin dernier. La candidature Nouvelle union populaire écologique et sociale récupère 28,32% des votes. A la troisième position, la candidature Rassemblement National recueille 15,85% des votes. 13:30 - Quelle influence aura l'abstention sur les résultats des législatives à Givet ? L'analyse des consultations démocratiques passées est l'occasion de se faire une idée du vote des habitants de cette ville. En avril 2022, à l'occasion du deuxième tour de l'élection présidentielle, parmi les 4022 personnes en âge de voter dans la ville, 35,93% avaient refusé de se rendre dans l'isoloir. L'abstention était de 33,09% au premier tour. Plus de la moitié des électeurs n'a pas voté pour les législatives de 2017. Une nouvelle participation en berne se dessine-t-elle au second tour cette année ? Dimanche dernier, 38,14% des inscrits sur les listes électorales de Givet s'étaient rendus aux urnes. 10:30 - Le 2e tour est lancé à Givet ! La ville votera jusqu'à 19 heures Les résultats des législatives 2022 à Givet seront communiqués peu de temps après la fermeture du seul bureau de vote, la ville ne comptant qu'une seule circonscription. Le dépouillement devrait débuter à 19 heures, la fermeture ayant été reportée, et on saura très vite qui des candidats aura son siège à l'hémicycle.

Résultats des législatives 2022 à Givet - 2e tour

Le second tour des élections législatives à Givet aura lieu ce dimanche 19 juin, comme dans toute la France. Le résultat des législatives 2022 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.

Candidats dans la 2ème circonscription des Ardennes

Résultats des législatives 2022 à Givet - 1er tour

Carte des votes du premier tour à Givet

Résultat législatives 2022 du 1er tour dans la 2ème circonscription des Ardennes

Tête de liste Liste % voix circonscription % voix Givet Pierre Cordier (Ballotage) Les Républicains 40,98% 39,46% Baptiste Philippo (Ballotage) Rassemblement National 21,04% 15,85% Gilles Loyez Nouvelle union populaire écologique et sociale 19,06% 28,32% Polina Beddelem Ensemble ! (Majorité présidentielle) 12,69% 10,28% Nadège Jacquemart Reconquête ! 2,62% 1,86% Christelle Bellay Droite souverainiste 1,01% 1,72% Christelle Gallet Ecologistes 0,95% 0,80% Patrick Benyoucef Divers extrême gauche 0,87% 0,93% Mink Takawé Divers extrême gauche 0,77% 0,80% Participation au scrutin Circonscription Givet Taux de participation 43,55% 38,14% Taux d'abstention 56,45% 61,86% Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,00% 0,85% Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,43% 0,52% Nombre de votants 26 448 1 529

Législatives 2022 à Givet : les enjeux

Le 10 avril dernier, c'est Jean-Luc Mélenchon qui avait décroché 31% des voix au premier tour à Givet, devant Marine Le Pen et Emmanuel Macron. La finaliste malheureuse de la dernière élection présidentielle et celui qui fut ministre de Hollande avaient obtenu 28% et 22% des suffrages. Jean-Luc Mélenchon n'étant pas arrivé à passer le barrage du premier tour, Emmanuel Macron avait remporté le second tour avec 50% des suffrages. Marine Le Pen avait obtenu 50% des suffrages. La gauche rassemblée remportera-t-elle la majorité des voix des votants de cette commune comme au premier tour de la présidentielle ? Les 12 et 19 juin 2022, les électeurs votant à Givet seront invités à contribuer à l'élection de leur député comme tous les Français.