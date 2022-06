Résultat de la législative à Givet : en direct

12/06/22 17:14

Les résultats du 1er tour des élections législatives 2022 de Givet sont dévoilés. Découvrez qui de LREM, du RN ou de la NUPES arrive en tête de l'élection dans votre commune. En direct 17:14 - Les sondages d'intentions de vote révélateurs des législatives 2022 à Givet ? La majorité présidentielle et la coalition de gauche portée par Jean-Luc Mélenchon ont vu leur écart se rapprocher dans les enquêtes d'opinion jusqu'à descendre à 1 petit point avant la trêve (27% contre 28% dans le sondage Ipsos-Sopra-Steria), avec un Rassemblement national très proche, non loin des 20%. Ces mouvements des derniers jours s'appliqueront certainement sur le résultat des législatives à Givet au 1er tour. Mais impossible d'ignorer les habitudes locales. Or à Givet, Jean-Luc Mélenchon obtenait la meilleure place de la dernière présidentielle avec 31,06% des voix au 1er round, devant Marine Le Pen à 27,51%. Arrivaient ensuite, avec 21,62%, Emmanuel Macron et enfin, à 5,13%, Éric Zemmour. 14:30 - A la lumière de la présidentielle, quelle sera la participation aux législatives à Givet ? Qu'en sera-t-il de la participation ce dimanche 12 juin, lors du premier tour des législatives à Givet ? Au niveau du pays tout entier, la participation était déjà scrutée en avril. Elle représentait 25,48% à 12 h et seulement 65% à 17 h pour le premier tour, c’était moins qu’en 2017. En avril 2022, à l'occasion du deuxième tour de la dernière élection présidentielle, sur les 4 022 inscrits sur les listes électorales au sein de la ville, 64,07% avaient pris part au scrutin, à comparer avec un taux de participation de 66,91% au premier tour, ce qui représentait 2 691 personnes. Les études montrent que l'abstention est couramment plus élevée chez les jeunes, cette situation peut-elle évoluer pour des législatives ? 11:30 - Le score de l'abstention lors des élections législatives, un élément déterminant à Givet ? Pour comprendre un peu mieux le vote des citoyens de cette agglomération, il faut étudier les résultats des consultations politiques passées. Cinq années plus tôt, au moment des législatives, sur les 4 070 inscrits sur les listes électorales à Givet, 68,01% avaient refusé de se rendre dans l'isoloir au premier tour. L'abstention était de 61,15% au deuxième tour. Les élections législatives mobilisent souvent beaucoup moins que la présidentielle. Cette année fera-t-elle exception ? A l’échelle de toute la France, la participation était déjà scrutée au premier tour des élections législatives de 2017. Elle représentait 17,75% à 12 heures et seulement 40,75% à 17 h. 09:30 - Une heure de plus pour se prononcer à Givet 9 candidats sont sur la ligne de départ dans la seule circonscription de Givet ce dimanche 12 juin 2022, pour le 1er tour des élections législatives 2022. Un nombre de candidatures au niveau du reste du pays (10 candidatures généralement). Les 4022 votants de la ville auront jusqu'à 19 heures pour se rendre dans le bureau de vote et sélectionner un candidat lors de cette 1re étape.

Résultat des élections législatives 2022 à Givet

Les élections législatives 2022 auront lieu à Givet comme dans toute la France ce dimanche 12 juin. Retrouvez gratuitement sur cette page le résultat officiel des législatives dès leur publication par le ministère de l'Intérieur à partir de 20 heures.

Candidats dans la 2ème circonscription des Ardennes

Tête de liste Liste Nadège Jacquemart Reconquête ! Polina Beddelem Ensemble ! (Majorité présidentielle) Gilles Loyez Nouvelle union populaire écologique et sociale Christelle Gallet Ecologistes Mink Takawé Divers extrême gauche Patrick Benyoucef Divers extrême gauche Christelle Bellay Droite souverainiste Baptiste Philippo Rassemblement National Pierre Cordier Les Républicains

Législatives 2022 à Givet : les enjeux

Le 10 avril dernier, c'est Jean-Luc Mélenchon qui avait décroché 31% des voix au premier tour à Givet, devant Marine Le Pen et Emmanuel Macron. La finaliste malheureuse de la dernière élection présidentielle et celui qui fut ministre de Hollande avaient obtenu 28% et 22% des suffrages. Jean-Luc Mélenchon n'étant pas arrivé à passer le barrage du premier tour, Emmanuel Macron avait remporté le second tour avec 50% des suffrages. Marine Le Pen avait obtenu 50% des suffrages. La gauche rassemblée remportera-t-elle la majorité des voix des votants de cette commune comme au premier tour de la présidentielle ? Les 12 et 19 juin 2022, les électeurs votant à Givet seront invités à contribuer à l'élection de leur député comme tous les Français.