Résultat de la législative à Givors : en direct

17:09 - Les sondages, un révélateur aussi pour le résultat des législatives 2022 à Givors ?

Les mouvements nationaux des ultimes semaines auront sans doute un écho sur le résultat des législatives à Givors ce dimanche. Mais il faudra bien entendu tenir compte des spécificités locales. La coalition LFI-PS-EELV a vu son score bondir très près de la majorité dans les sondages avant la trêve. Dans le même temps, le Rassemblement national a dépassé les 19%. Or à Givors, Jean-Luc Mélenchon se propulsait à la meilleure place de la dernière présidentielle avec 44,89% des voix au 1er round, devant Marine Le Pen à 20,13%. Arrivaient ensuite, avec 16,23%, Emmanuel Macron et enfin, à 5,74%, Éric Zemmour. Au niveau national, c'est un score de 27,85% qui avait propulsé Macron en tête, devant Marine Le Pen à 23,15% et Jean-Luc Mélenchon à 21,95%.