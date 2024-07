Résultat des législatives 2024 à Saint-Laurent-d'Agny (69440) – 2e tour [PUBLIE]

En direct

21:12 - Que vont trancher les électeurs de gauche à Saint-Laurent-d'Agny ? La coalition de gauche menée par Jean-Luc Mélenchon et ses alliés aux dernières législatives ayant explosé, vers quel bulletin vont se tourner ses électeurs lors de ces élections de 2024 ? Et surtout, seront-ils vraiment rassemblés en masse par le Nouveau Front populaire ? Plus encore qu'il y a une semaine, ce transfert va immanquablement marquer ce second tour. Premier indice : le bloc a obtenu un peu plus de 28% des votes à l'échelle nationale dimanche dernier soit 2,5 points de plus environ que la Nupes il y a deux ans. Ce premier pointage s'avère élevé. Lors du premier tour des législatives la semaine dernière, à Saint-Laurent-d'Agny, le binôme Front populaire a pour sa part réuni 21,69% des votes dans la localité. Un chiffre néanmoins en baisse de -2 points par rapport à celui de la Nupes au premier tour de 2022.

20:58 - Saint-Laurent-d'Agny fait partie des rares zones où le Rassemblement national n'a pas avancé L'écart entre les scores du Rassemblement national aura été bien plus fort en France entre les deux dernières législatives qu'entre les deux dernières européennes. Alors que les résultats nationaux ont montré un peu plus de 14 points de plus pour le RN à l'échelle nationale, entre les législatives 2022 et les législatives 2024, Saint-Laurent-d'Agny semble néanmoins dans une dynamique plus mesurée. Entre le score de 2022 et celui de 2024, le Rassemblement national n'a en effet pas avancé dans les bureaux de vote sur place. Confirmation à venir ce 7 juillet au soir ?

20:29 - Le parti présidentielle en tête aux dernières législatives à Saint-Laurent-d'Agny Il s'agit maintenant de déterminer si la tendance au deuxième tour sera similaire à celle de 2022 ou différente. A l'époque, aux législatives, Jean-Luc Fugit l'emportait aussi au premier tour dans la ville de Saint-Laurent-d'Agny, grattant 35,97% des voix sur place. Au second tour encore, le premier rang local reviendra au ticket LREM (66,81% contre 33,19% pour Nouvelle union populaire écologique et sociale). Jean-Luc Fugit remportait donc cette élection sur place.

20:05 - À Saint-Laurent-d'Agny, les résultats des législatives toujours aussi pertinents aujourd'hui ? Jean-Luc Fugit (Ensemble !) a rassemblé 31,84% des votes à Saint-Laurent-d'Agny dimanche 30 juin, lors du premier round de la législative. Alexandre Humbert Dupalais (Union de l'extrême droite) glanait 29,56%. Enfin, Abdel Yousfi (Nouveau Front populaire) récupérait 21,69% des électeurs. La circonscription n'a en revanche pris tout à fait le même chemin que la cité, puisque c'est Alexandre Humbert Dupalais qui y devançait ses adversaires, avec 36,81% devant Jean-Luc Fugit avec 26,93% et Abdel Yousfi avec 22,87%.

19:21 - Et que dire de l'abstention par rapport au scrutin européen à Saint-Laurent-d'Agny ? À l'heure des résultats, que retenir de l'abstention de cette commune lors des scrutins électoraux antérieurs ? Dimanche dernier, le taux d'abstention au 1er tour des élections législatives 2024 à Saint-Laurent-d'Agny a atteint 23,11%, en dessous de 15 points de celui des dernières élections européennes. Début juin, à l'occasion du scrutin européen, parmi les 1 811 personnes en âge de voter à Saint-Laurent-d'Agny, 38,82% avaient effectivement refusé de se rendre à leur bureau de vote, à comparer avec un taux d'abstention de 44,23% en 2019. A l'échelle de la France entière, la participation était déjà scrutée il y a une semaine. Elle représentait 25,9% le midi et 59,4% à 17 h pour le premier tour.

18:35 - La participation va-t-elle se maintenir à Saint-Laurent-d'Agny lors du second tour des législatives ? Le niveau de participation constitue indiscutablement l'un des critères essentiels des législatives 2024. Le taux d'abstention à Saint-Laurent-d'Agny au premier tour des législatives 2024 s'élevait à 23,11%. Il y a deux ans, à l'occasion du premier tour de l'élection présidentielle, sur les 1 834 inscrits sur les listes électorales dans la ville, 18,65% avaient boudé les urnes, à comparer avec une abstention de 22,89% au deuxième tour. Pour mémoire, le taux d'abstention aux législatives 2022 représentait 46,27% au premier tour et 47,01% au second tour. La baisse du pouvoir d'achat est susceptible d'inciter les habitants de Saint-Laurent-d'Agny (69440) à s'intéresser plus fortement au scrutin.

17:29 - Saint-Laurent-d'Agny : l'importance de comprendre sa population pour prédire les élections Dans les rues de Saint-Laurent-d'Agny, le scrutin est en cours. Avec ses 27,83% de cadres pour 2 132 habitants, cette ville possède une certaine vigueur économique. Ses 198 entreprises attestent un certain dynamisme. Le taux de ménages ne disposant d'aucune voiture (11,99%) souligne une dépendance moindre à l'automobile. Ce facteur pourrait influencer les électeurs sur des problématiques de transport et d'aménagement routier. Les électeurs, comprenant une proportion de 32,06% de retraités, montreront-ils leur intérêt pour la vie démocratique en exerçant leur droit de vote ? Malgré un pourcentage de demandeurs d'emploi de 5,88%, la commune affiche un salaire moyen mensuel net de 2933,82 €/mois, témoignant d'une certaine prospérité. À Saint-Laurent-d'Agny, les spécificités locales se joignent aux objectifs français.