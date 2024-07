Résultat des législatives 2024 à Mions : les premiers chiffres du 2e tour

Qu'en est-il de l'abstention ce 7 juillet, lors des élections législatives à Mions ? Dans la ville, dimanche, 29,07% des électeurs ne sont pas allés voter au 1er tour des législatives 2024. Pour mémoire, le pourcentage d'abstention aux élections législatives 2022 atteignait 52,62% au premier tour et 55,45% au second tour. Pour le second tour de la présidentielle, 25,01% des inscrits sur les listes électorales de la ville avaient déserté les urnes, à comparer avec un taux d'abstention de 20,4% au premier tour. Les jeunes montrent généralement une indifférence pour les scrutins électoraux, cette situation peut-elle s'inverser pour les législatives à Mions ?

17:29 - Comprendre l'électorat de Mions : un regard sur la démographie locale

A mi-chemin des législatives, Mions apparaît comme un condensé de diversité et d'activités. Avec ses 13 707 habitants, cette agglomération se présente comme un symbole d'ouverture. La variété socio-économique s'observe dans ses 977 entreprises, dont l'activité est soutenue par un tissu familial de 7 099 foyers fiscaux. Dans l'agglomération, 36% des résidents sont âgés de moins de 30 ans, et 22,35% ont 60 ans et plus, ce qui peut avoir un effet sur les orientations politiques, notamment en matière d'éducation et de soins de santé. Mions forme une communauté diversifiée, avec ses 601 résidents étrangers, soit 4,39% de sa population, enrichissant la dimension sociale et culturelle de la ville. Malgré un taux de chômage de 9,47%, la commune affiche un salaire moyen mensuel net de 2635,3 €/mois, témoignant d'une certaine prospérité. Pour résumer, Mions incarne les défis et les objectifs de la France contemporaine.