Résultat des législatives 2024 à Sainte-Colombe (69560) – 2e tour [PUBLIE]

22:59 - Sur qui vont se rabattre les orphelins de la Nupes à Sainte-Colombe ? La Nouvelle union populaire et sociale (Nupes) ayant éclaté, qu'adviendra-t-il de ses électeurs pour ces élections de 2024 ? Quelle part de ces voix ira au Front populaire ? La réponse à cette question va être une des principales clés de ce 2e tour. Une première réponse : le bloc a réuni un peu plus de 28% des votes au niveau de la France dimanche dernier soit 2,5 points de plus environ que la Nupes il y a deux ans. Au cours du premier round des élections législatives, le binôme Front populaire a pour sa part obtenu 20,16% des suffrages à Sainte-Colombe. Un score en hausse par rapport au résultat de la Nupes au premier tour de 2022 (19,77%).

20:58 - En 2 ans, le Rassemblement national n'a pas avancé à Sainte-Colombe L'écart entre les résultats du RN aura été bien plus élevé en France entre les deux dernières législatives qu'entre les deux dernières européennes, une progression deux fois plus importante même. Alors que les résultats nationaux ont montré près de 15 points de plus pour le RN au niveau de la France, entre les législatives 2022 et les législatives 2024, Sainte-Colombe semble néanmoins dans une physionomie plus mesurée. Entre le score de 2022 et le score de 2024, le Rassemblement national n'a en effet pas gagné de suffrages dans la localité. Un constat en trompe-l'oeil en réalité, puisque ce sont les nouveaux alliés du RN qui qui illustrent cette montée de l'extrême droite...

20:29 - Le résultat de la majorité synonyme de sauvetage ce soir Le nombre de votes en faveur du Rassemblement national sera ainsi une des clés pour le second tour de ces élections de l'Assemblée localement, comme au niveau national. A l'inverse de l'expérience de 2022, le parti lepéniste a cette fois une chance de prendre la commune, mais aussi et surtout un siège à l'Assemblée. Le RN ratait complètement la première marche en revanche à Sainte-Colombe il y a deux ans, lors des élections de la nouvelle Assemblée nationale, avec 18,35% au premier tour, contre 33,59% pour Jean-Luc Fugit (Ensemble ! - Majorité présidentielle). Sainte-Colombe choisira d'ailleurs Jean-Luc Fugit au second tour, finalement à la première place localement avec 65,84%, devant l'adversaire Nouvelle union populaire écologique et sociale à 34,16%.

20:05 - Quel verdict pour le Rassemblement national aux législatives à Sainte-Colombe ? Selon les études des instituts de sondages établies d'après les résultats du premier tour, le parti de Jordan Bardella serait en mesure de rafler entre 210 et 250 sièges au terme des législatives. L'union de La France insoumise, du Parti socialiste, d'Europe Ecologie et du Parti communiste devrait rafler entre 170 et 200 sièges. Les candidats d'Ensemble pour la République garderaient jusqu'à 120 députés. Mais on ne saurait faire abstraction des particularités locales. Le dimanche 30 juin, les électeurs de Sainte-Colombe ont placé en tête Alexandre Humbert Dupalais (Union de l'extrême droite), qu'ils ont gratifié de 35,25% des bulletins de vote. En seconde place, Jean-Luc Fugit (Ensemble !) obtenait 28,53%. Enfin, Abdel Yousfi (Nouveau Front populaire) recevait 20,16% des votants. C'est aussi Alexandre Humbert Dupalais qui terminait sur la première marche dans la circonscription complète, avec cette fois 36,81%, devant Jean-Luc Fugit avec 26,93% et Abdel Yousfi avec 22,87%.

19:21 - A la publication des résultats des législatives, quelle est l'abstention à Sainte-Colombe ? Afin de cerner un peu mieux le vote des citoyens de cette localité, il faut également analyser les résultats des précédentes élections. À Sainte-Colombe, le taux d'abstention au 1er tour des législatives 2024 était de 27,72%, inférieur de 13 points à celui des dernières élections européennes. Durant le précédent scrutin européen, le pourcentage d'abstention atteignait en effet 40,01% dans la commune de Sainte-Colombe, contre un taux d'abstention de 47,43% pour les européennes de 2019. A l’échelle de toute la France, la participation était déjà un sujet majeur il y a une semaine. Elle se chiffrait à 26% à 12 heures et 59% à 17 heures pour le premier tour, c’était bien mieux qu’en 2022.

18:35 - L'abstention demeure le chiffre clé de ces législatives 2024 à Sainte-Colombe L'une des clés du scrutin législatif 2024 est incontestablement l'ampleur de la participation. 27,72% des électeurs de Sainte-Colombe ont choisi de ne pas voter lors du premier tour des législatives 2024. A l'occasion du second tour de l'élection présidentielle, le taux d'abstention avait représenté 26,68% dans la commune, contre un taux d'abstention de 22,04% au premier tour. En proportion, l'abstention aux législatives 2022 se chiffrait à 49,13% au premier tour. Au second tour, 53,32% des votants n'ont pas exercé leur droit de vote. Qu'en sera-t-il ce soir à Sainte-Colombe ? Les populations des communes de grandes tailles votent fréquemment moins que dans les petites, la tendance peut-elle s'aggraver pour les législatives à Sainte-Colombe ?

17:29 - L'avenir de la France se décide aussi à Sainte-Colombe Quelle influence les électeurs de Sainte-Colombe exercent-ils sur les résultats des élections législatives ? La jeunesse et les personnes sans emploi sont des segments démographiques cruciaux dans la ville, avec près de 29% de la population ayant moins de 30 ans, et un taux de chômeurs de 9,85%. Le pourcentage de ménages ne possédant aucune voiture (25,54%) souligne une dépendance moindre à l'égard de l'automobile. Ce facteur pourrait impacter les 788 électeurs sur des questions de transport et d'environnement. Le nombre d'allocataires de la CAF (18,95%) met en évidence la nécessité d'un soutien familial, alors que le pourcentage de salariés en CDD (8,45%) fait ressortir des enjeux de stabilité de l'emploi. Les chiffres sur l'instruction à Sainte-Colombe mettent en avant une diversité de qualifications, avec 18,22% des habitants titulaires du seul baccalauréat. Ces statistiques, associées aux données sur les revenus, invitent à une analyse plus fine des facteurs influençant les parcours éducatifs et professionnels des individus.