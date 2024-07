Résultat des législatives 2024 à Simandres (69360) – 2e tour [PUBLIE]

Le score obtenu par la formation menée par Jordan Bardella au second tour va être le déterminant localement pour cette élection législative. Alors que les résultats nationaux ont montré un peu plus de 14 points gagnés par le RN au niveau du pays, entre les législatives 2022 et les législatives 2024, Simandres semble néanmoins dans une situation plus mesurée. Entre le score de 2022 et le score de 2024, le parti n'a en effet pas augmenté son score dans la ville. Un constat en trompe-l'oeil en réalité, puisque ce sont les nouveaux alliés du RN qui qui illustrent cette montée de l'extrême droite...

17:29 - L'avenir de la France se dessine aussi à Simandres

Quel impact auront les habitants de Simandres sur le résultat des élections législatives ? La jeunesse et les demandeurs d'emploi sont des groupes démographiques essentiels dans la commune, avec près de 37% de la population ayant moins de 30 ans, et un taux de chômage de 7,56%. En outre, le taux de ménages propriétaires (78,68%) met en avant le poids des questions concernant l'habitat et l'urbanisme. Le taux de ménages détenant au moins une voiture (91,61%) montre une dépendance à l'égard de l'automobile. Ce facteur pourrait affecter les 779 électeurs sur des problématiques de mobilité et d'infrastructure. Le nombre de familles monoparentales (9,01%) met en lumière la nécessité d'un suivi familial, et le taux de salariés en contrat à durée déterminée (5,94%) fait ressortir des enjeux de stabilité du travail. Le taux d'étudiants, évalué à 7,15% à Simandres, met en relief la présence d'une population jeune et dynamique, susceptible de stimuler l'innovation et la créativité dans la région.