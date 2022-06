Résultat de la législative à Gournay-sur-Marne : en direct

12/06/22 11:28

Les habitants de Gournay-sur-Marne ( Seine-Saint-Denis ) reprendront le chemin des isoloirs en 2022 : ils devront contribuer à l'élection des membres de l'hémicycle qui aura lieu les 12 et 19 juin 2022. Vers quel prétendant iront-ils ? Durant l'élection présidentielle 2022, c'est Emmanuel Macron qui avait décroché 32,8% des voix au premier tour à Gournay-sur-Marne, devant Jean-Luc Mélenchon et Marine Le Pen. L'ancien ministre délégué à l'Enseignement professionnel du gouvernement Jospin et l'ancienne conseillère régionale des Hauts-de-France avaient obtenu 20,2% et 15,9% des suffrages. Constants dans leur choix du premier tour, les électeurs de Gournay-sur-Marne avaient confirmé Emmanuel Macron au deuxième en lui conférant 68,7% des suffrages, cédant donc à Marine Le Pen 31,3% des voix. Avec un premier tour à son avantage il y a deux mois, le président fraîchement réélu pourra-t-il compter sur cette ville pour avoir la majorité des députés de l'hémicycle ?