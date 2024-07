Résultat des législatives 2024 à Champs-sur-Marne : les premiers chiffres du 2e tour

17:59 - Champs-sur-Marne : l'importance de comprendre sa population pour prédire les élections

A quelques heures de l'annonce des résultats des législatives, Champs-sur-Marne foisonne de diversité et d'activités. Avec ses 25 695 habitants, cette commune se présente comme un symbole d'ouverture. L'existence de 1 914 entreprises sur son territoire est une preuve de dynamisme. Le pourcentage de ménages détenant au moins une voiture (69,03%) montre une dépendance à l'automobile, ce qui peut affecter les électeurs sur des questions de transport et d'infrastructure. Les 3 375 résidents étrangers participent à cette pluralité culturelle. Au sein de cette mosaïque sociale, 46,45% des familles sont composées de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 484,99 euros, pèse sur une ville qui vise plus de prospérité. À Champs-sur-Marne, où les moins de 30 ans représentent 44% de la population, les élections symbolisent l'espoir d'un avenir florissant pour tous.