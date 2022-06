Résultat des législatives à Grenoble - Election 2022 (38000) [PUBLIE]

Résultat des législatives 2022 à Grenoble

Le résultat des élections législatives 2022 à Grenoble est publié. Retrouvez ci-dessous le résultat officiel de l'élection communiqué par le ministère de l'Intérieur.

Résultats élections législatives par circonscription à Grenoble La commune de Grenoble est divisée en 2 circonscriptions législatives. Retrouvez ci-dessous la liste des circonscriptions législatives pour lesquelles les résultats sont connus. 1ère circonscription de l'Isère (PUBLIE) 3ème circonscription de l'Isère (PUBLIE)

Résultat de la législative dans la 1ère circonscription de l'Isère

Les électeurs des 9 autres communes de cette circonscription législative voteront-ils comme ceux de Grenoble ?

Tête de liste Liste % voix circonscription % voix Grenoble Olivier Véran Ensemble ! (Majorité présidentielle) 40,50% 32,16% Salomé Robin Nouvelle union populaire écologique et sociale 36,86% 47,98% Aurore Meyrieux Rassemblement National 7,06% 6,20% Brigitte Boer Les Républicains 6,67% 5,58% Marine Chiaberto Reconquête ! 4,82% 3,75% François-Marie Perier Ecologistes 1,28% 1,24% Agnese Pignataro Ecologistes 1,17% 1,20% Bruno Lafeuille Droite souverainiste 0,86% 0,85% Rémi Adam Divers extrême gauche 0,78% 1,03% Participation au scrutin Circonscription Grenoble Taux de participation 57,16% 54,96% Taux d'abstention 42,84% 45,04% Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,07% 1,15% Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,40% 0,47% Nombre de votants 48 974 24 971

Résultat de la législative dans la 3ème circonscription de l'Isère

C'est la représentante Nouvelle union populaire écologique et sociale qui a encaissé le plus de votes parmi les 41715 citoyens de Grenoble votant dans la 3ème circonscription de l'Isère. Reste à savoir si les citoyens des 4 autres communes rattachées à la 3ème circonscription de l'Isère voteront comme ceux de Grenoble. La participation parmi les citoyens autorisés à voter au sein de la commune pour cette circonscription législative s'élève à 48% (soit 21 555 non-votants). Élisa Martin a accumulé 48% des suffrages au niveau de la ville. Emilie Chalas (Ensemble ! (Majorité présidentielle)) et Christel Dupré (Rassemblement National) la suivent avec dans l'ordre 23% et 9% des votes.

Tête de liste Liste % voix circonscription % voix Grenoble Élisa Martin Nouvelle union populaire écologique et sociale 42,49% 48,21% Emilie Chalas Ensemble ! (Majorité présidentielle) 24,60% 22,96% Christel Dupré Rassemblement National 11,84% 8,85% Clément Chappet Les Républicains 7,09% 5,92% Stéphane Gemmani Ecologistes 6,03% 6,59% Lucie Tivolle Reconquête ! 3,37% 3,25% Isabelle Jimenez Debeze Ecologistes 2,11% 1,95% Sandra Krief Ecologistes 1,13% 0,97% Catherine Brun Divers extrême gauche 0,91% 0,88% Romain Edwige Divers extrême gauche 0,43% 0,41% Participation au scrutin Circonscription Grenoble Taux de participation 48,47% 48,33% Taux d'abstention 51,53% 51,67% Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 0,89% 0,80% Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,35% 0,36% Nombre de votants 29 275 20 160

Les résultats du 1er tour des élections législatives 2022 de Grenoble sont dévoilés. Découvrez qui de LREM, du RN ou de la NUPES arrive en tête de l'élection dans votre commune. En direct 18:43 - Que peut espérer le bloc de gauche pour ces législatives à Grenoble ? Avec un score dépassant les 25% des voix au 1er tour, Jean-Luc Mélenchon aurait pu être qualifié pour la 2eme manche de la présidentielle en avril dernier si la totalité du scrutin s'était limitée à Grenoble. Il ne faut pas oublier non plus les scores en faveur de Yannick Jadot et Anne Hidalgo qui avaient obtenu respectivement 8,95% et 2,36% au premier tour de la présidentielle. Ce qui aboutit à un potentiel de 50,25% pour le bloc LFI-PS-EELV dans la commune. 16:30 - Les sondages d'intentions de vote révélateurs des législatives 2022 à Grenoble ? La majorité présidentielle est tombé à un trait du bloc des Insoumis et de ses alliés de gauche dans les sondages avant la fin de campagne (28% contre 27% selon deux sondages Ipsos-Sopra-Steria pour Le Monde et France Télévisions). Le RN de Marine Le Pen, lui, n'a cessé de s'approcher des 20%. Ces indicateurs des dernières heures auront probablement un écho à Grenoble dimanche. Mais on ne pourra faire abstraction des particularités locales. Or à Grenoble, Jean-Luc Mélenchon glanait la première position de l'élection présidentielle 2022 avec 38,94% des voix au 1er tour, devant Emmanuel Macron à 25,31%. Suivaient, avec 10,21%, Marine Le Pen et enfin, à 8,95%, Yannick Jadot. Au niveau national, c'est un résultat de près de 28% des voix qui avait propulsé Macron en tête, devant Marine Le Pen à un peu plus de 23% et Jean-Luc Mélenchon à près de 22%. 14:30 - À Grenoble, le chiffre le plus attendu de ces législatives demeure l'abstention À Grenoble, l'un des facteurs déterminants du scrutin législatif 2022 sera immanquablement le niveau d'abstention. L'inflation qui pèse sur le budget des ménages, combinée avec les inquiétudes provoquées par la guerre en Ukraine sont de nature à dépouiller les bureaux de vote de leurs électeurs à Grenoble. Il y a 2 mois, pour le second tour de la présidentielle, le pourcentage de participation s'était hissé à 68,06% dans la ville. La participation était de 73,93% au premier tour, c'est-à-dire 64 013 personnes. En proportion, à l'échelle nationale, l'abstention à l'élection présidentielle 2022 représentait 26,31% au premier tour et 28,01% au deuxième tour, presque un record pour une élection présidentielle. 11:30 - Quel était le pourcentage de la participation à Grenoble en 2017 ? Le premier tour d'élection de ce 12 juin pourra-t-il battre le record d'abstention des élections législatives de 2017 ? Voici les chiffres de 2017 au niveau national : la participation aux élections législatives s'élevait à 48,70% au premier tour et seulement 42,64% au second tour. Comment votent d'habitude les citoyens de cette ville ? Cinq années plus tôt, durant les législatives, 84 972 personnes aptes à participer à une élection à Grenoble avaient pris part au scrutin au premier tour (soit 49,67%), à comparer avec un taux de participation de 40,48% pour le deuxième tour. 09:30 - On votera plus longtemps pour ces législatives à Grenoble Les résultats des élections législatives à Grenoble seront communiqués assez tardivement ce dimanche, les derniers bureaux de vote mettant fin aux opérations à 20 heures au terme du premier tour de scrutin. Et ces résultats seront nombreux : la commune embrasse en effet 2 circonscriptions où se confrontent 19 candidats en tout. Il sera donc nécessaire de bien faire la différence ce soir les résultats de chaque circonscription de ceux de Grenoble qui seront livrés à titre indicatif.

Législatives 2022 à Grenoble : les enjeux