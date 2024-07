Résultat des législatives 2024 à Fontaine : les premiers chiffres du 2e tour

17:29 - Analyse démographique et économique des élections législatives à Fontaine

La composition démographique et socio-économique de Fontaine définit les préoccupations et les intérêts des électeurs, jouant ainsi un rôle sur les résultats des législatives. La jeunesse et les personnes sans emploi sont des segments démographiques cruciaux dans l'agglomération, avec près de 36% de la population ayant moins de 30 ans, et un taux de chômage de 13,85%. De plus, le pourcentage de familles propriétaires (54,37%) met en exergue le poids des problématiques relatives au logement et à l'urbanisme. Un salaire moyen mensuel net de 2215,43 euros/mois souligne l'importance des problématiques sur le niveau de vie dans les interrogations des 5 783 votants. D'autres part, la présence d'une population étrangère de 16,01% et d'une population immigrée de 22,40% fait ressortir des enjeux de cohabitation interculturelle. Les chiffres sur l'éducation à Fontaine mettent en avant des disparités notables en termes de niveaux d'éducation, avec 14,95% des habitants ayant obtenu seulement le bac par exemple, ce qui met en lumière la nécessité d'une réflexion approfondie sur les politiques éducatives et d'emploi du pays.