Résultat de la législative à Grézieu-la-Varenne : en direct

Recevez gratuitement les résultats des élections législatives à Grézieu-la-Varenne dès leur publication ! Je gère mes abonnements push

12/06/22 11:06

Les résultats du 1er tour des élections législatives 2022 de Grézieu-la-Varenne sont dévoilés. Découvrez qui de LREM, du RN ou de la NUPES arrive en tête de l'élection dans votre commune. En direct 11:06 - A quelle heure se terminent les législatives à Grézieu-la-Varenne ? Les paramètres de ces législatives à Grézieu-la-Varenne sont simples : la cité ne couvre qu'une seule circonscription où s'affrontent 9 candidats. Un niveau dans la moyenne des autres circonscriptions de France. Les électeurs ont jusqu'à 18 heures dans la soirée pour aller voter. L'horaire de clôture des bureaux de vote n'a en effet pas été décalé dans la commune, comme cela se fait ailleurs pour améliorer la part d'inscrits mobilisés.

Résultat des élections législatives 2022 à Grézieu-la-Varenne

Les élections législatives 2022 auront lieu à Grézieu-la-Varenne comme dans toute la France ce dimanche 12 juin. Retrouvez gratuitement sur cette page le résultat officiel des législatives dès leur publication par le ministère de l'Intérieur à partir de 20 heures.

Candidats dans la 10ème circonscription du Rhône

Tête de liste Liste Xavier Ulubas Ecologistes Gilles Bompard Divers extrême gauche Gerbert Rambaud Droite souverainiste Michèle Edery Nouvelle union populaire écologique et sociale Agnès Marion Reconquête ! Fatiha Chanelet Divers droite Sophie Cruz Les Républicains Thomas Gassilloud Ensemble ! (Majorité présidentielle) Sébastien Ruiz Ecologistes

Législatives 2022 à Grézieu-la-Varenne : les enjeux

Pendant l'élection présidentielle d'avril dernier, c'est Emmanuel Macron qui avait décroché 33% des suffrages au premier tour à Grézieu-la-Varenne. Le chef de l'Etat de nouveau en fonction avait devancé Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon, qui avaient respectivement obtenu 21% et 15% des votes. Le choix des électeurs de Grézieu-la-Varenne était resté égal au deuxième tour au profit d'Emmanuel Macron (64% des suffrages), laissant ainsi à Marine Le Pen 36% des votes. Les électeurs de cette agglomération feront-ils à nouveau confiance à Emmanuel Macron et à LREM aux prochaines élections à l'image du premier tour de la présidentielle ? Quel sera la conclusion des législatives 2022 à Grézieu-la-Varenne (69) ? Elles s'enchaîneront très exactement les 12 et 19 juin 2022.