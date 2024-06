Résultat des législatives à Groix : l'élection 2024 en direct

12:08 - Groix : retour sur la participation aux dernières législatives

Qu'en sera-t-il de l'abstention ce dimanche, lors des élections législatives à Groix (56590) ? Pour mémoire, dans la commune, le taux d'abstention aux législatives 2022 se chiffrait à 40,2% au premier tour et seulement 41,99% au second tour. En comparaison, au niveau de l'Hexagone, le taux d'abstention aux élections législatives 2022 représentait 52,5% au premier tour et 53,8% au deuxième tour, c’était plus qu’en 2017. Il y a deux ans, pour le premier tour de la dernière élection présidentielle, sur les 2 197 personnes en âge de voter dans la commune, 21,26% avaient refusé de se rendre dans l'isoloir. Le taux d'abstention était de 22,16% au deuxième tour.