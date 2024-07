Résultat des législatives 2024 à Ploemeur : les premiers chiffres du 2e tour

17:29 - Impact des caractéristiques démographiques sur le paysage politique de Ploemeur

Dans la commune de Ploemeur, une variété de données démographiques et socio-économiques influencent les résultats des élections législatives. Avec un pourcentage de 24% d'habitants âgés de 29 ans et moins, et un taux de chômeurs de 10,5%, les jeunes et les personnes sans emploi représentent des groupes démographiques essentiels. Le pourcentage de foyers ne disposant d'aucune voiture (26,73%) souligne une dépendance moindre à l'égard de l'automobile. Ce facteur pourrait affecter les 9 005 votants sur des questions de mobilité et d'environnement. Le nombre de familles monoparentales (11,88%) met en évidence des impératifs d'accompagnement familial, et le taux de salariés en contrat à durée déterminée (9,14%) fait ressortir des défis de sécurité du travail. Un taux de résidences secondaires de 15,14%, comme à Ploemeur, indique un tourisme important dans la région. Les propriétaires de maisons de vacances peuvent avoir des intérêts politiques différents des habitants permanents.