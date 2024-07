Résultat des législatives 2024 à Larmor-Plage : les premiers chiffres du 2e tour

17:29 - Comprendre l'électorat de Larmor-Plage : un regard sur la démographie locale

La démographie et la situation socio-économique de Larmor-Plage contribuent à façonner les intérêts et les préoccupations des électeurs, et donc leur impact sur les élections législatives. Avec 20% d'habitants âgés de moins de 30 ans, et un taux de chômage de 12,52%, la jeunesse et les demandeurs d'emploi forment des segments démographiques cruciaux. De plus, le taux de familles propriétaires (68,9%) met en exergue l'importance des thématiques de logement et d'aménagement du territoire. Le pourcentage élevé de cadres, représentant 27,31%, révèle une population possédant un niveau d'éducation élevé. Le nombre d'allocataires de la CAF (13,52%) met en évidence la nécessité d'un accompagnement familial, alors que le taux de salariés en contrat à durée déterminée (10,44%) fait ressortir des défis de sécurité du travail. Un taux de résidences secondaires de 20,01%, comme à Larmor-Plage, indique un tourisme important dans la région. Les difficultés du marché immobilier local peuvent aussi être des enjeux électoraux significatifs dans la région.