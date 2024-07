Résultat des législatives 2024 à Lorient : les premiers chiffres du 2e tour

Au cours des dernières années, les 59 317 habitants de cette ville ont dévoilé leurs préférences de vote. Le premier tour des élections législatives 2024 à Lorient a connu un pourcentage d'abstention de 32,24%, plus bas que celui des dernières européennes. Lors du scrutin européen du mois de juin 2024, parmi les 38 057 inscrits sur les listes électorales à Lorient, 47,24% avaient en effet déserté les urnes. L'abstention était de 49,29% il y a cinq ans. Au niveau du pays tout entier, la participation était déjà examinée dimanche dernier. Elle se chiffrait à 25,90% à 12 heures et 59,39% à 17 heures pour le premier tour, bien plus qu'en 2022.

L'un des critères cruciaux de ces élections législatives 2024 est immanquablement le taux d'abstention. Le taux d'abstention à Lorient pour le premier tour des élections législatives 2024 était de 32,24%. Pour rappel, le pourcentage d'abstention aux législatives 2022 atteignait 51,98% au premier tour. Au second tour, 52,43% des électeurs ne se sont pas déplacés. Qu'en sera-t-il ce soir à Lorient ? En avril 2022, à l'occasion du premier tour de la dernière élection présidentielle, 29,05% des inscrits sur les listes électorales de l'agglomération avaient refusé de se rendre dans l'isoloir, à comparer avec une abstention de 30,47% au second tour.

17:29 - Tendances démographiques et électorales à Lorient : ce qu'il faut savoir

Dans le cadre de la campagne électorale législative, Lorient se présente comme une ville dynamique et animée. Avec ses 57 846 habitants, cette agglomération cosmopolite reflète la richesse culturelle de la France contemporaine. L'existence de 4 905 entreprises sur son territoire souligne son dynamisme. Dans l'agglomération, 14,44% des résidents sont âgés de moins de 15 ans, et 26,56% ont plus de 60 ans, ce qui peut agir sur les priorités politiques, notamment en ce qui concerne l'éducation et les soins de santé. La population étrangère de 4 419 personnes (7,70%) favorise une ouverture culturelle appréciable. Avec un salaire moyen mensuel net de 2137,76 € par mois, la commune dévoile un pourcentage de demandeurs d'emploi de 17,22%, annonçant une situation économique mitigée. En résumé, à Lorient, les intérêts locaux rejoignent ceux de la France dans son ensemble.