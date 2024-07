Résultat des législatives 2024 à Lanester : les premiers chiffres du 2e tour

17:29 - Élections à Lanester : l'impact des caractéristiques démographiques

En pleine campagne électorale législative, Lanester est perçue comme une ville dynamique et active. Avec ses 23 026 habitants, cette agglomération cosmopolite reflète la richesse culturelle de la France contemporaine. Ses 1 196 entreprises témoignent d'un certain dynamisme. Dans l'agglomération, 17,99% des résidents sont âgés de 14 ans et moins, et 9,34% sont des personnes âgées, ce qui pourrait agir sur les orientations des politiques en matière d'éducation et de soins de santé. Avec 975 résidents étrangers et un pourcentage de population immigrée de 5,21%, Lanester est un exemple de son ouverture au monde. Malgré un taux de chômage de 14,11%, la commune dévoile un salaire moyen mensuel net de 2031,4 € par mois, illustrant un certain niveau de prospérité. À Lanester, les spécificités locales se mêlent aux objectifs français.