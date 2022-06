En direct

19:55 - Que vont décider les électeurs de gauche à Groix ? Avec un score dépassant les 25% des voix au 1er tour, Jean-Luc Mélenchon aurait pu être qualifié pour la 2eme manche de la présidentielle il y a deux mois si la totalité du scrutin s'était bornée à Groix. Il ne faut pas oublier non plus les suffrages en faveur de Yannick Jadot et Anne Hidalgo qui se sont trouvés à respectivement 6,76% et 1,29% au premier tour de l'élection présidentielle. La "Nouvelle union populaire écologique et sociale" peut donc espérer glaner 34,2% à Groix pour ce premier tour.

16:30 - À Groix, des sondages tout aussi pertinents ? Avec 26,97% des suffrages exprimés, au premier round à Groix, Emmanuel Macron avait atteint la meilleure place à la dernière élection à la présidence de la République. Jean-Luc Mélenchon terminait en deuxième position à 26,15%, devant Marine Le Pen à 18,39% et Yannick Jadot à 6,76%. Néanmoins, dans l'ensemble du pays, on retrouvait Emmanuel Macron à un peu moins de 28%, Marine Le Pen à 23,15%. Jean-Luc Mélenchon terminait à un peu moins de 22%. Les indications nationales des ultimes semaines viendront sans doute transformer la donne lors des législatives à Groix dimanche, même s'il convient tout de même de tenir compte des habitudes locales. Or l'alliance LREM-Ensemble a baissé à un cheveu du bloc LFI-PS-EELV dans les sondages avant la fin de campagne (28% contre 27% dans le sondage Ipsos publié cette semaine). Le Rassemblement national, pour sa part, a courru après les 20%.

14:30 - L'enjeu majeur de ces législatives à Groix reste l'abstention Le niveau de participation constituera un critère essentiel de ce scrutin législatif à Groix. La hausse des prix de l'essence qui plombe les finances des ménages est de nature à détourner l'attention des habitants de Groix (56590) du vote. Il y a 2 mois, à l'occasion du second tour de l'élection présidentielle, parmi les 2 197 personnes en âge de voter dans la ville, 22,16% avaient déserté les urnes. L'abstention était de 21,26% au premier tour. En comparaison, à l'échelle nationale, la participation à l'élection présidentielle 2022 se chiffrait à 73,69% au premier tour et seulement 71,99% au second tour, presque un record pour une élection présidentielle.

11:30 - À Groix, le score de la participation lors des législatives sera un élément clé La publication des résultats des législatives 2022 est autant attendue que le taux d'abstention qui est souvent trop haut lors de ce type de rendez-vous électoral. Les chiffres de la France en 2017 parlent d'eux-mêmes, le taux d'abstention aux élections législatives s'élevait à 51,30% au premier round et 57,36% au second tour. Comment votent ordinairement les citoyens de cette localité ? Il y a 5 ans, pendant les élections législatives, sur les 2 147 inscrits sur les listes électorales à Groix, 56,96% avaient pris part à l'élection au premier tour. La participation était de 49,39% pour le dernier round.