Résultat de la législative à Grosseto-Prugna : en direct

12/06/22 11:20

Durant l'élection présidentielle de 2022, Marine Le Pen avait récolté 30% des suffrages au premier tour à Grosseto-Prugna, devant Valérie Pécresse et Emmanuel Macron. Valérie Pécresse et le chef de l'Etat de nouveau en fonction avaient obtenu 21% et 15% des suffrages. Et finalement renversement de situation : Emmanuel Macron avait remporté le second tour en rassemblant 54% des votes face à Marine Le Pen (46%). Les habitants de cette commune feront-ils de nouveau confiance à Marine Le Pen et voteront-ils pour un candidat du Rassemblement national à l'Assemblée nationale à l'instar du premier tour de l'élection présidentielle ? Quel impétrant à l'Assemblée nationale les électeurs vivant à Grosseto-Prugna classeront-ils en tête des résultats des législatives à l'occasion du premier tour de l'élection le 12 juin 2022 ?