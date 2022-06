Résultat de la législative à Guidel : en direct

12/06/22 17:15

Le premier tour de scrutin de ce 12 juin affichera-t-il une nouvelle abstention record à l'image des législatives de 2017 ? A l’échelle de toute la France, la participation était déjà un sujet central au premier round des élections législatives de 2017. Elle représentait 17,75% le midi et seulement 40,75% à 17 h. Au fil des précédents scrutins, les 11 963 habitants de cette commune ont dévoilé leurs préférences de vote. Cinq années plus tôt, lors des élections législatives, le taux d'abstention s'était élevé à 53,04% au premier tour au niveau de Guidel, contre un taux d'abstention de 41,54% au round deux.

Le taux de participation sera l'un des critères essentiels du scrutin législatif à Guidel. La guerre aux portes de l'Europe ainsi que ses répercussions sur l'économie mondiale pourraient en effet dépouiller les urnes de leurs citoyens à Guidel. Pour le deuxième tour de la dernière élection présidentielle, 80,27% des inscrits sur les listes électorales de l'agglomération s'étaient rendus aux urnes. Le taux de participation était de 80,28% au premier tour, c'est-à-dire 7 934 personnes. Pour comparer, à l'échelle nationale, le taux d'abstention à la présidentielle 2022 représentait 26,31% au premier tour et 28,01% au second tour, plus qu'en 2017.

Le chef de l'Etat avait obtenu 35,66% des voix à Guidel, pour la présidentielle en avril contre 27,85% dans toute la France. La candidate du Front national grimpait à 19,36% des suffrages contre un peu plus de 23% à l'échelle du pays. Le leader de la France insoumise avait terminé à 15,37% (contre 21,95%). Les indicateurs nationaux des dernières semaines infléchiront peut-être cette donne et donc le résultat des législatives à Guidel dimanche, même si on ne pourra faire abstraction des spécificités locales. Et pour rappel, la coalition LFI-PS-EELV est remontée tout près de la majorité présidentielle dans les intentions de vote avant la fin de campagne. Dans le même temps, le Rassemblement national de Marine Le Pen a courru après les 20%.

Comme partout dans le pays, les 11 963 votants de Guidel ( Morbihan ) seront invités à contribuer aux élections législatives le 12 juin pour le premier tour et le 19 juin pour le deuxième. Le président des Français sera-t-il capable de remporter une majorité de l'Assemblée au regard des votes qu'il a recueillis dès le premier tour de la présidentielle dans cette ville ? Le 10 avril dernier, c'est Emmanuel Macron qui avait obtenu 35,7% des suffrages au premier tour à Guidel, devant Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon. La fille du fondateur du Front National et l'ex-député européen avaient obtenu 19,4% et 15,4% des votes. Le choix des votants de Guidel était resté identique au second tour en faveur d'Emmanuel Macron (66,5% des voix). Marine Le Pen avait obtenu 33,5% des votes.