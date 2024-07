Résultat des législatives 2024 à Hennebont : les premiers chiffres du 2e tour

Qu'en est-il de l'abstention ce 7 juillet, lors du deuxième tour des législatives à Hennebont ? 28,43% des électeurs d'Hennebont se sont abstenus lors du premier tour des législatives 2024. Pour mémoire, le taux d'abstention aux élections législatives 2022 se chiffrait à 48,79% au premier tour et 49,52% au deuxième tour. Peut-on pronostiquer l'abstention de ce jour à Hennebont ? Il y a deux ans, pour le second tour de l'élection présidentielle, parmi les 11 763 inscrits sur les listes électorales au sein de la ville, 24,62% étaient restés chez eux. Le taux d'abstention était de 22,91% au premier tour. La perte de confiance dans les partis traditionnels est par exemple capable de faire augmenter la participation à Hennebont (56700).

17:29 - Hennebont : enjeux locaux et perspectives électorales

En pleine campagne électorale législative, Hennebont se présente comme une commune dynamique et animée. Avec ses 15 746 habitants, cette agglomération est perçue comme un symbole d'ouverture. La pluralité socio-économique s'observe dans ses 883 entreprises, dont l'activité est soutenue par un tissu familial de 10 088 foyers fiscaux. Le taux de familles disposant d'au moins une voiture (78,04%) montre une dépendance à l'automobile, ce qui peut impacter les votants sur des problématiques de transport et d'infrastructure. Les 339 résidents étrangers, représentant 2,14% de la population, contribuent à cette variété culturelle. Malgré un pourcentage de demandeurs d'emploi de 12,57%, la ville affiche un revenu moyen par foyer fiscal de 24 133 euros par an, illustrant un certain niveau de prospérité. En conclusion, à Hennebont, les enjeux locaux alimentent le débat démocratique.