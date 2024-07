Résultat des législatives 2024 à Quéven : les premiers chiffres du 2e tour

18:27 - L'enjeu majeur de ces législatives 2024 à Quéven demeure l'abstention

À Quéven, le taux de participation est sans nul doute un facteur important de ces législatives. Dimanche dernier, l'abstention à Quéven au 1er tour des législatives 2024 s'est élevée à 28,87%. En avril 2022, lors du premier tour de la dernière présidentielle, parmi les 7 621 personnes en âge de voter au sein de la ville, 23,68% étaient restées chez elles, à comparer avec une abstention de 22,97% au second tour. En comparaison, le taux d'abstention aux élections législatives 2022 se chiffrait à 48,57% au premier tour et 49,84% au deuxième tour. Qu'en sera-t-il aujourd'hui à Quéven ? La question des retraites et l'insécurité seraient de nature à inciter les habitants de Quéven à s'intéresser plus fortement au scrutin.