Résultat des législatives 2024 à Inguiniel (56240) – 2e tour [PUBLIE]

En direct

21:12 - Les suffrages du Front populaire convoités Le Nouveau Front populaire qui a émergé cette fois a accumulé les votants du premier tour des législatives, avec 28,06% au niveau national, contre 25,66% pour la Nupes il y a deux ans. Ce qui introduit de nouveau un facteur de gauche dans ce second tour dans les isoloirs. A l'issue du premier tour des élections des députés la semaine dernière, à Inguiniel, le binôme Front populaire a pour sa part rassemblé 20,19% des votes dans la localité. Un chiffre néanmoins en baisse en comparaison des 26,34% de la Nupes au premier tour en 2022.

20:58 - Le Rassemblement national a vigoureusement progressé à Inguiniel Le poids des bulletins dans l'urne pour la formation RN portée par Jordan Bardella ce soir va être le déterminant localement pour ces élections de l'Assemblée nationale 2024. Ce sont déjà 18 points qui ont ainsi été pris par le RN au niveau local entre sa part de voix des législatives de 2022 (premier tour) et l'équivalent en 2024. Un joli paquet de voix. Tout dépendra des reports de voix, mais on peut imaginer que le RN sera vainqueur ici ce 7 juillet, pour le second tour des législatives.

20:29 - Quel résultat final à Inguiniel pour le bloc présidentiel aux législatives ? Le nombre de votes en faveur du RN va ainsi être le déterminant pour le second tour de ces législatives 2024 à l'échelle locale, comme dans le reste de la France. Contrairement à l'expérience de 2022, le parti frontiste a cette fois l'espoir de conquérir la ville, mais aussi et surtout un siège à l'Assemblée. Le RN ratait complètement la première marche en revanche dans la commune d'Inguiniel à l'époque, lors des élections de la nouvelle Assemblée nationale, avec 24,84% au premier tour, contre 33,54% pour Jean-Michel Jacques (La République en Marche). Il n'en sera pas autrement au second tour, les bureaux de vote voyant encore le binôme La République en Marche gagner le scrutin, avec 50,97%, devant son adversaire Nouvelle union populaire écologique et sociale à 49,03%.

20:05 - Nathalie Guihot-Vieira (Rassemblement National) déjà devant avec 42,49% à Inguiniel aux législatives Au soir du premier tour de la législative dimanche 30 juin dernier, les électeurs d'Inguiniel ont préféré Nathalie Guihot-Vieira (Rassemblement National), qui a enregistré 42,49% des votes. Jean-Michel Jacques (Ensemble !) et Jean-Michel Baudry (Front populaire) suivaient en récupérant respectivement 27,4% et 20,19% des votants dans la ville. La circonscription complète affichait le même nom en première place, Nathalie Guihot-Vieira glanant cette fois 34,69%, devant Jean-Michel Jacques avec 33,08% et Jean-Michel Baudry avec 23,75%.

19:21 - A l'annonce des résultats des élections législatives, quelle est la participation à Inguiniel ? Comment ont voté le plus souvent les électeurs de cette commune lors des derniers scrutins électoraux ? En comparaison des élections européennes de ce printemps, l'abstention au premier tour des élections législatives 2024 à Inguiniel s'est réduite de 16 points, atteignant 30,85%. Lors du scrutin européen de début juin, 46,96% des personnes aptes à voter à Inguiniel avaient en effet déserté les urnes, à comparer avec une abstention de 49,36% il y a cinq ans. A l’échelle de toute la France, la participation était déjà scrutée il y a une semaine. Elle se chiffrait à 25,9% à midi et 59,4% à 17 heures pour le premier tour, bien plus qu'en 2022.

18:35 - À Inguiniel, la participation a atteint 69,15% lors du premier tour des élections législatives 2024 Ce 7 juillet 2024, lors des élections législatives à Inguiniel, qu'en est-il de l'abstention ? Dans la ville, 30,85% des électeurs se sont abstenus dimanche dernier lors du premier tour des législatives 2024. En avril 2022, à l'occasion du premier tour de la dernière élection présidentielle, le taux d'abstention avait représenté 23,04% des votants de la ville. Le taux d'abstention était de 23,43% au second tour. Pour mémoire, le taux d'abstention aux législatives 2022 représentait 52,36% au premier tour. Au deuxième tour, 53,77% des citoyens n'ont pas exercé leur droit de vote. Le désir d'être enfin entendu serait par exemple susceptible de ramener les citoyens d'Inguiniel dans les bureaux de vote.

17:29 - Élections législatives à Inguiniel : impact de la démographie et de l'économie locale Dans la commune d'Inguiniel, une variété de données démographiques et socio-économiques influencent le résultat des législatives. La jeunesse et les personnes sans emploi jouent un rôle central dans la localité, avec près de 31% de la population ayant moins de 30 ans, et un taux de chômage de 9,5%. Le pourcentage de ménages possédant au moins une voiture (78,08%) souligne une dépendance à l'automobile, ce qui peut affecter les 816 électeurs sur des problématiques de transport et d'aménagement routier. Le nombre d'allocataires de la CAF (15,47%) révèle la nécessité d'un suivi familial, tandis que le pourcentage de salariés en contrat à durée déterminée (10,17%) indique des enjeux de stabilité de l'emploi. Les chiffres sur l'éducation à Inguiniel mettent en exergue une diversité de qualifications, avec 28,96% des résidents n'ayant obtenu aucun diplôme, cela peut indiquer des défis tels que le manque d'opportunités éducatives, le décrochage scolaire ou des difficultés économiques.