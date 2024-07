Résultat des législatives 2024 à Guiscriff (56560) – 2e tour [PUBLIE]

Le score obtenu par la formation RN portée par Jordan Bardella ce soir sera l'enseignement majeur pour ces élections législatives au niveau local, comme au niveau national. Si on tient compte de la progression du Rassemblement national lors des dernières élections à l'échelle nationale, soit près de 15 points de plus pour les candidats du parti en 2024 qu'en 2022, le score du RN a toutes les chances de lui offrir la victoire à Guiscriff. Une projection qui paraît logique compte tenu des points également grattés par le mouvement dans la localité sur la même période (de 29,44% en 2022 à 42,47% le 30 juin dernier), correspondant en effet à 13 points de parts de voix.

Le score obtenu par le Rassemblement national sera ainsi scruté à la loupe pour le second tour de ces législatives, au niveau local, comme dans le reste du pays. Le RN peut-il l'emporter cette fois à Guiscriff, dans ce scénario très différent de 2022 ? Il y a deux ans, lors des législatives à Guiscriff, le RN arrivait en revanche à la deuxième place, 29,44% des habitants passés par l'isoloir ayant voté pour son binôme, contre 30,19% pour Jean-Michel Jacques (La République en Marche) au premier tour. Au tour suivant, il n'avait toujours pas réussi à s'imposer dans la localité, laissant cette fois le premier rang au binôme LFI-PS-PC-EELV (50,93%). C'est ainsi Jean-Michel Baudry (LFI-PS-PC-EELV) qui l'emportait.

Grâce à 42,47% des votes, Nathalie Guihot-Vieira (Rassemblement National) a pris la pôle position à Guiscriff, le 30 juin 2024 lors du premier tour des législatives. En seconde position, Jean-Michel Jacques (Majorité présidentielle) récupérait 29,39%. A la troisième place, Jean-Michel Baudry (Nouveau Front populaire) recevait 20,8% des votants. La circonscription complète affichait le même nom en première place, Nathalie Guihot-Vieira accumulant cette fois 34,69%, devant Jean-Michel Jacques avec 33,08% et Jean-Michel Baudry avec 23,75%.

En attendant les résultats définitifs, que révèlent l'abstention de cette commune lors des dernières consultations démocratiques ? Le taux d'abstention au premier tour des élections législatives 2024 à Guiscriff était de 31,59%, moins haut que celui des dernières européennes. Lors du scrutin européen du mois de juin 2024, parmi les 1 927 inscrits sur les listes électorales à Guiscriff, 48,21% avaient effectivement refusé de se rendre aux urnes, à comparer avec une abstention de 50,36% en 2019. A l'échelle du pays tout entier, la participation était déjà examinée le 9 juin. Elle représentait 19,81% le midi et 45,26% à 17 h, plus qu'en 2019.

À Guiscriff, le niveau de participation constitue un critère essentiel de ce scrutin législatif. Dans la ville, 68,41% des électeurs ont participé au premier tour des élections législatives 2024. Il y a deux ans, lors du second tour de la dernière présidentielle, parmi les 1 925 inscrits sur les listes électorales dans la ville, 73,51% s'étaient rendus dans l'isoloir. La participation était de 73,09% au premier tour, ce qui représentait 1 407 personnes. Pour mémoire, le pourcentage de participation aux législatives 2022 représentait 50,03% au premier tour et 48,57% au deuxième tour.

17:29 - Analyse démographique des élections législatives à Guiscriff

Dans les rues de Guiscriff, les élections sont en cours. Dotée de 1 506 logements pour 2 061 habitants, la densité de la commune est de 25 hab/km². L'existence de 120 entreprises sur son territoire souligne son dynamisme. Le pourcentage de familles ne disposant d'aucune voiture (35,33%) montre une dépendance moindre à l'automobile. Ce facteur pourrait impacter les électeurs sur des questions de mobilité et d'infrastructure. Les habitants, dont 42,36% sont des retraités, exprimeront-ils un intérêt pour la vie démocratique cette année ? Malgré un pourcentage de demandeurs d'emploi de 11,21%, la commune affiche un dynamisme certain, avec un salaire moyen mensuel net de 1915,38 euros/mois. Guiscriff manifeste la vivacité et les valeurs d'un pays en évolution.