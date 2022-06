Un des enjeux majeurs de ces législatives, en France comme à Guiscriff, reste le résultat de la coalition emmenée par Jean-Luc Mélenchon avec ses alliés. L'Insoumis avait atteint 17,91% des suffrages le 10 avril dernier dans la ville. Les transferts des votes d'Europe Ecologie et du Parti socialiste ne sont pas non plus à négliger ce soir dans la localité. Yannick Jadot et Anne Hidalgo avaient échoué à respectivement 3,34% et 1,31% au 1er tour de l'élection présidentielle. La coalition de gauche part donc avec un potentiel théorique de 22,56% à Guiscriff pour ces légilsatives.

16:30 - À Guiscriff, des sondages tout aussi convaincants ?

À Guiscriff, Marine Le Pen se propulsait à la première position de la dernière présidentielle avec 30,53% des voix, devant Emmanuel Macron à 25,24%. Arrivaient ensuite, avec 17,91%, Jean-Luc Mélenchon et enfin, à 5,51%, Éric Zemmour. Pour ce qui est de la France, c'est un résultat de un peu moins de 28% qui avait propulsé Macron en tête, devant la candidate du FN à un peu plus de 23% cette fois et Jean-Luc Mélenchon à près de 22%. Les dynamiques nationales des derniers jours chambouleront sans doute ce paysage et donc le résultat des législatives dans la commune dimanche, même si on ne pourra faire abstraction des spécificités locales. Et pour rappel, la majorité présidentielle et la coalition de gauche portée par Jean-Luc Mélenchon ont vu leur écart se rabougrir dans les intentions de vote jusqu'à arriver à un petit point vendredi soir, avec un Rassemblement national en embuscade, au-dessus de 19%.