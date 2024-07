Résultat des législatives 2024 à Guidel : les premiers chiffres du 2e tour

À Guidel, le niveau de participation constitue indéniablement l'un des facteurs cruciaux de ce scrutin législatif. Les résidents de Guidel ont participé au premier tour des élections législatives 2024 à hauteur de 77,16%. Il y a deux ans, lors du second tour de la présidentielle, le taux de participation s'était élevé à 80,27% des inscrits sur les listes électorales de l'agglomération, à comparer avec une participation de 80,28% au premier tour, soit 7 934 personnes. Pour rappel, le pourcentage de participation aux élections législatives 2022 se chiffrait à 53,45% au premier tour. Au deuxième tour, 52,98% des citoyens se sont déplacés. Peut-on pronostiquer la participation de ce jour à Guidel ? La baisse du pouvoir d'achat combinée avec les inquiétudes liées à la guerre en Ukraine, seraient en mesure de modifier la stratégie de vote des habitants de Guidel (56520).

17:29 - Guidel : l'importance de comprendre sa population pour prédire les élections

A la mi-journée des élections législatives, Guidel foisonne de diversité et d'activités. Dotée de 7 128 logements pour 11 947 habitants, la densité de la ville est de 218 habitants/km². Ses 750 entreprises démontrent une activité entrepreneuriale favorable, tandis que son tissu social se compose de 3 598 familles, reflétant une communauté diversifiée. Dans l'agglomération, 27% des résidents sont âgés de moins de 30 ans, et 8,69% sont des personnes âgées, ce qui peut agir sur les orientations des directives, notamment en ce qui concerne l'instruction et les soins de santé. Les habitants, comprenant une proportion de 44,0% de retraités, montreront-ils leur intérêt pour la vie démocratique en allant voter ? Avec un salaire moyen mensuel net de 2700,91 euros par mois, la commune aspire à un avenir prospère. Finalement, à Guidel, les intérêts locaux se mêlent aux objectifs français.