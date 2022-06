Résultat de la législative à Halluin : en direct

12/06/22 17:09

Les résultats du 1er tour des élections législatives 2022 d'Halluin sont dévoilés. Découvrez qui de LREM, du RN ou de la NUPES arrive en tête de l'élection dans votre commune. En direct 17:09 - Les enquêtes d'opinion, un repère pour le résultat des législatives 2022 à Halluin ? L'alliance LREM-Ensemble a vu son score reculer à un cheveu de la coalition emmenée par les Insoumis avec leurs alliés dans les sondages avant la trêve. Le RN, lui, a courru après les 20%. Ces dynamiques des ultimes semaines auront sans doute une résonnance à Halluin ce dimanche. Mais impossible d'ignorer les habitudes locales. Or Marine Le Pen avait obtenu la meilleure place lors de la dernière élection à l'Elysée à Halluin avec 30,19% des suffrages exprimés, au 1er round. Emmanuel Macron arrivait deuxième à 28,08%, au-dessus de Jean-Luc Mélenchon à 20,78% et Éric Zemmour à 6,93%. 14:30 - La participation reste le chiffre phare de ces législatives à Halluin L'une des clés de ce scrutin législatif 2022 sera immanquablement la participation à Halluin. Au niveau du pays tout entier, la participation était déjà un sujet majeur il y a deux mois. Elle s'élevait à 25,48% à 12 h et seulement 65% à 17 h pour le premier tour. Lors du second tour de la dernière présidentielle, le taux d'abstention avait atteint 32,09% au sein de la ville, à comparer avec une abstention de 31,14% au premier tour. La hausse généralisée des prix qui plombe les finances des foyers français cumulée avec les incertitudes liées à la situation géopolitique actuelle, sont par exemple susceptibles de détourner les habitants d'Halluin (59250) des bureaux de vote. 11:30 - Une baisse de la participation peut-elle impacter les résultats des élections législatives 2022 à Halluin ? Au cours des dernières années, les 20 922 habitants de cette agglomération ont laissé entrevoir leurs préférences de vote. Durant les élections législatives de 2017, parmi les 14 852 personnes en âge de voter à Halluin, 65,63% avaient déserté les urnes au premier tour, à comparer avec un taux d'abstention de 58,75% pour le deuxième tour. Se déplacer dans les bureaux de vote n'étant pas la priorité des Français, l'abstention battra-t-elle un nouveau record en ce 12 juin ? Les chiffres de la France en 2017 parlent d'eux-mêmes, le taux d'abstention aux élections législatives s'élevait à 51,30% au premier tour et 57,36% au second tour. 09:30 - Quelques infos clés pour les élections législatives 2022 à Halluin Les éléments de contexte de ces législatives 2022 à Halluin sont limpides : la ville ne compte qu'une seule circonscription où s'affrontent 10 candidats. Un chiffre comparable à celui des autres circonscriptions de France. Les votants auront jusqu'à 18 heures en fin de journée pour se rendre aux urnes. L'horaire de clôture des bureaux de vote n'a en effet pas été décalé dans la commune, comme cela se fait dans d'autres villes pour comprimer la part d'inscrits absents à la fin du scrutin.

Résultat des élections législatives 2022 à Halluin

Les élections législatives 2022 auront lieu à Halluin comme dans toute la France ce dimanche 12 juin. Retrouvez gratuitement sur cette page le résultat officiel des législatives dès leur publication par le ministère de l'Intérieur à partir de 20 heures.

Candidats dans la 10ème circonscription du Nord

Tête de liste Liste Romain Van Gansen Ecologistes Jérôme Garcia Les Républicains Louis Bleuzé Reconquête ! Gérald Darmanin Ensemble ! (Majorité présidentielle) Oueb Leuchi Ecologistes Marcellin Brazon Divers droite Christophe Charlon Divers extrême gauche Leslie Mortreux Nouvelle union populaire écologique et sociale Valérie Dumortier Droite souverainiste Mélanie d'Hont Rassemblement National

Législatives 2022 à Halluin : les enjeux

Le 10 avril dernier, c'est Marine Le Pen qui avait amassé 30% des voix au premier tour à Halluin. La finaliste malheureuse de la dernière présidentielle avait devancé Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon, qui avaient respectivement obtenu 28% et 21% des votes. A l'inverse du premier tour, Emmanuel Macron était, après la campagne d'entre-deux tours, arrivé en tête du second tour en captant 52% des votes. Marine Le Pen avait dû se contenter de 48% des voix. En tête du premier tour de la présidentielle dans cette agglomération, Marine Le Pen et l'extrême droite seront-ils en mesure de s'approprier un siège de député dans cette circonscription ? Comme partout dans le pays, les électeurs d'Halluin (Nord) seront invités à contribuer aux élections législatives les 12 et 19 juin 2022. Vers quel candidat se tourneront-ils ?