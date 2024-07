Résultat des législatives 2024 à Neuville-en-Ferrain : les premiers chiffres du 2e tour

Qu'en est-il de la participation ce 7 juillet 2024, lors des législatives à Neuville-en-Ferrain ? Les résidents de Neuville-en-Ferrain ont participé au 1er tour des élections législatives 2024 à hauteur de 66,65%. Pour mémoire, la participation aux législatives 2022 représentait 44,86% au premier tour et 43,52% au second tour. Qu'en sera-t-il aujourd'hui à Neuville-en-Ferrain ? Lors du premier tour de la dernière élection présidentielle, le pourcentage de participation s'était hissé à 71,68% des inscrits sur les listes électorales de l'agglomération, à comparer avec une participation de 73,13% au second tour, soit 6 114 personnes.

17:29 - Influence des facteurs démographiques sur les élections à Neuville-en-Ferrain

Au cœur de la campagne électorale législative, Neuville-en-Ferrain est perçue comme une ville dynamique et active. Avec ses 10 160 habitants, cette agglomération se présente comme un symbole d'ouverture. Ses 638 entreprises témoignent d'un certain dynamisme. Dans l'agglomération, 35% de la population est âgée de moins de 30 ans, et 8,03% de plus de 75 ans, ce qui peut agir sur les priorités politiques, notamment en ce qui concerne l'instruction et les soins de santé. La population étrangère de 276 personnes (2,73%) favorise une ouverture culturelle appréciable. Parmi cette mosaïque sociale, 48,83% des familles se composent de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 699,54 €, accable une ville qui vise un avenir prospère. Pour conclure, Neuville-en-Ferrain incarne les défis et les aspirations de la France contemporaine.